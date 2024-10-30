移民英國｜民以食為天：移英港人都有個「亞洲胃」？對「港式」飲食有種執著！

民以食為天，香港人對飲食的重視程度，不亞於國家大事；英國作為「美食沙漠」，對很多移英港人來說相當不習慣，因此很多不諳煮食的港人來到英國後，都化身廚神，用當地食材自製叉燒、燒肉，網上訂購生魚肉自製日式刺身，甚至買切肉機切肥牛打邊爐，用各式各樣的方法來要滿足大家的「亞洲胃」。正如很多港人熱愛北上消費，在深圳購買食材或豪食一餐，性價比更高；英國也同樣，購買食材回家處理，不但性價比高更多，而且味道更有保證。

對食有追求並無不妥，但把食當成人生頭等大事便有點奇怪，曾聽說有移英港人因為食不慣西餐而回流，如果飲食是決定移民或回流的先決條件，很容易引人懷疑，部分人的心理階段仍停留在「口腔期」，畢竟很少人會因為愛食炸魚薯條而決定移民英國。

最近，有海外傳媒訪問了一間位於倫敦的米線舖，竟然掀起軒然大波，只因該米線舖標榜「港式」米線，而老闆亦是一對港人夫婦。不少網民指出，米線是源於中國四川、雲南，不可能是「港式」，以「港式」作招徠吸引外國客人相當不妥；亦有米線愛好者表示，該米線舖早已融入香港元素，例如以「車仔麵」形式落單，有墨丸、魚旦等選項，是正宗雲南米線不會出現的，再加上店舖的裝修、餐牌設計亦有香港情懷，確實是一間「港式」米線舖。

先不討論該米線舖的食物味道、價錢如何，港人的對食的執著，已達至研究食材起源地的境界，才能去爭論該餐廳是否有資格被稱為「港式」。事實上，香港很多「港式」食物也是源於其他地方，例如雲吞麵源於廣東省，茶餐廳的「豉油西餐」源於英國，而你不會在英國找到茶記的「豉油西餐」，只要融入了當地元素；加以改良，便可稱為「港式」，整件事不難理解，正如日式咖哩非源自日本，美式Pizza本應源自意大利。我樂見有更多港人在英國開餐廳，不論「港式」與否，起碼能夠令本地飲食業百花齊放，滿足大家的「亞洲胃」，畢竟並非人人都有閒情逸致在家中當廚神。