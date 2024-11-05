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05/11/2024

移民英國｜秋季財政預算案：最低時薪增至£12.21！加「富人稅」最終由打工仔「埋單」？

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國財相李韻晴（Rachel Reeves）上周三發表2024年秋季財政預算案，亦是工黨執政後的首份財政預算案；外界關注工黨會否加重稅填補上屆政府遺留下來的公共財政缺口。

 

　　政府按承諾未有加入息稅、僱員國民保險（NI）及增值稅（VAT），同時最低工資亦有調整，21歲以上人士時薪由11.44鎊（115.5港元）加至12.21鎊（123.3港元），同時額外向英國國民保健服務（NHS）撥出226億鎊用作日常開支，對基層來說似乎是德政，但工黨仍被批評玩弄數字遊戲，向富人徵收的稅款，最終只會由打工仔「埋單」。

 

 

國民保險僱主供款增加 企業裁員結業？

 

　　政府向商界開刀，僱主國民保險供款門檻由現時9,100鎊降至5,000鎊；供款率由13.8%加至15%，料每年為庫房帶來額外250億鎊。不過，反對黨批評該政策不但無助刺激經濟，在經濟衰退下，反令企業裁員甚至結業，最終令失業率增加。

 

印花稅附加費調高 業主恐加租

 

　　政府將二次置業印花稅附加費由3%調高至5%，雖然對首置人士並無影響，但會影響英國樓市，減低國民再置業投資的欲望；不少無樓的基層憂慮，業主會將印花稅附加費成本轉嫁到租戶身上，變相加租。

 

　　今次預算案最為人咎病的，是對退休長者的冬季電費補貼（Winter Fuel Payment）加入資產審查，隨著能源價格上漲，而入秋後能源用量飆升，對退休長者來說，失去冬季電費補貼將帶來經濟負擔。早前工黨在國會質詢上被揭穿，並未打算降低國會議員的能源補貼，反而向老人開刀，被斥責一直打著為基層的旗號，只是一種偽善。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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