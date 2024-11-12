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12/11/2024

移民英國｜「雙11」並非光棍節或商品特賣日！英國人都佩戴「虞美人」，西敏寺外悼念殉戰軍人

#香港和平紀念日 #虞美人 #雙11 #國殤紀念日 #光棍節 #移民英國 #西敏寺
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　不知由何時開始，「雙11」被中國年輕人戲稱為「光棍節」，又在阿里巴巴的帶動下，成為各大網購平店的商品特賣日。撇除這些世俗、商業的東西，11月11日原本別具意義，是象徵和平的「國殤紀念日」，很多歐美國家都會悼念在兩次世界大戰中犧牲的軍人與平民。

 

 

　　每逢11月，街上都很多人都在胸前佩戴「小紅花」虞美人，紅色正代表著軍人和平民的鮮血；第一次世界大戰時，最慘烈的戰場是位於法蘭德斯（Flanders），當地盛開著虞美人花，1915年，加拿大籍陸軍軍醫Major John McCrae為了陣亡的朋友Alexis Helmer寫下一首詩〈弗蘭德斯陣前〉（In Flanders Fields），後來人們便在「國殤紀念日」，在胸前佩戴虞美人。

 

 

　　英國的悼念活動，通常舉辦於距離11月11日最近的星期日，稱為「國殤星期日」（Remembrance Sunday），全國各地的戰爭紀念場所都會舉行悼念儀式，在儀式上一般會有皇室、當地民政領袖的代表、以及退伍軍人組織、男女童軍和聖約翰救護機構等獻上罌粟花花圈。今年西敏寺外亦有「國殤紀念日」儀式，英王查理斯三世、王妃凱特、首相施紀賢及多名前首相出席，悼念在兩次世界大戰等多場戰事陣亡的軍人。大笨鐘鐘聲響起後，查理斯三世帶領全國默哀兩分鐘，悼念陣亡將士，又與一眾王室成員獻花致敬。

 

 

　　在11月11日上午11時，在英國各地大多數戰爭紀念場所會由皇家退伍軍人協會組織再度獻花圈，很多公司和僱主也會在工作場所組織工作人員和顧客參與兩分鐘默哀，多數人都會停下手頭的工作或生意，停步低頭參與默哀。

 

 

香港和平紀念日

 

　　事實上，香港每年11月的第二個星期日都有「國殤紀念日」儀式，由香港退伍軍人聯會舉辦，在中環和平紀念碑舉行，香港政府官員和多個宗教領袖均會出席，紀念儀式沿用英聯邦儀式，包括默哀、放置花圈及禱告。

 

 

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