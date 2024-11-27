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27/11/2024

移民英國｜倫敦必去聖誕市集：Covent Garden、Kingston Christmas Market！河畔小鎮感受節日氣氛

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　今年倫敦的初雪來得特別早，如果足夠幸運，會否有一個白色聖誕？聖誕前夕，當然少不了熱紅酒和聖誕燈飾，除了英國最受歡迎的Christmas Wonderland，倫敦還有哪些聖誕市集？

 

Covent Garden聖誕市集

 

　　位於倫敦市中心的Covent Garden，每年聖誕都會被造成一個充滿魔幻氣息的場所，隨處可見大型聖誕燈飾、聖誕老人雪橇、販賣熱紅酒和聖誕美食的攤位，從市場大樓一直延伸，當然少不了販賣織品、手作的攤位，相信無論是大人還是小朋友，都能找到自己喜歡的聖誕小物。

 

（圖片來源:  Covent Garden官網）

 

Kingston Christmas Market

 

　　港人聚居地Kingston也有一個聖誕市集，雖然攤位不多，但勝在方便！這個河畔小鎮的市集每年都會變身為德國風格的聖誕市集，售賣手工商品和節日美食，還有現場表演，如果不想出去倫敦市中心，也可以留在河畔小鎮感受節日氣氛。

 

（圖片來源:  Kingston Christmas Market官網）

 

Southbank Winter Festival

 

　　Southbank Winter Festival位於泰晤士河畔，是另一個相當受歡迎的河畔聖誕市集，當夜幕降臨時，阿爾卑斯風格的小屋燈光與倫敦建築物的燈光相互輝映，有一種夢幻的氛圍。市集中當然少不了熱朱古力、熱紅酒，還有蘋果酒和火爐，即使不購物，在泰晤士河畔散步，也能感受聖誕氣氛！

 

 

（圖片來源:  Southbank官網）

 

 

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