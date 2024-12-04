移民英國｜移民兩年，大家的願望達成了嗎？除了要一點運氣，停止「內耗」才能走得更遠！

移民是人生一個重大決定，相當於將香港的一切放下，重頭開始。在香港工作了一段時間，有一定年資，無論去到甚麼地方，都會思考自己的職業生涯，即使做不回「本行」，長遠來說，都希望找到一份自己感興趣、安穩的工作，相信這是大部分移英港人的心聲。不過，在英國經濟低迷的境況下，除了個人努力，找到理想工作有時亦需要一點運氣，並非所有事情都能按著大家的時間表發展，設立短期目標是好事，但如果一時之間未能達到，其實需要更多耐性，停止「內耗」才能走得更遠。

移民不應訂立年度目標？

臨近年尾，大家都愛審視過往一年做了甚麼，然後訂立下一個年度目標，希望人生有一個進程。在生活安穩、無風無浪的情況下，訂立年度目標確實能避免偷安怠惰，但移民已是一個人生重大進程，是否仍然需要有年度目標？即使有目標，也不應把短期目標定得太高。朋友D幸運地在第一年已找到「本行」工作，於是他把年度目標定為，轉去另一份人工更高、規模更大的公司，如果仍然生活在香港，這個目標尚算合理，但作為新移民，轉工的難度便會大大提高，如果因為達不到目標而氣餒，很容易令自己裹足不前，反而走得更慢。

我亦認識其他朋友，將香港的人生規劃方式帶到英國，「頭一年可以做超市、餐廳，第二年希望找到一份文職工作」，如果目標達成不了，便會陷入自我懷疑，是否自己不夠努力或能力不足？但很多時候，找工作也跟際遇有關，即使努力過未有成果，把目標「攤長」一點，才有時間自我修復，也不會把自己催迫得喘不過氣來。

「圍爐」要找合適的圈子

很多人都會有比較心態，在香港鬥人工、鬥買樓，移民英國之後，也很容易陷入這個惡性循環，尤其在移英港人圈子裏，肯定會找到一兩個事業較順利的，會跟你說他的人生有多好，如果現時正陷入低潮，遇到這樣的人，很難不在意。但每個人的步伐不一樣，有些人因為在香港的行業性質，在英國較易發展，並不代表你的能力比別人差。如果信心不夠堅定，還是遠離不適合的港人圈子，用自己的步伐慢慢前進，只要不放棄，最終必定能達成願望。