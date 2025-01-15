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15/01/2025

移民英國｜喜歡獵奇必試「仰望星空批」、碧咸愛鰻魚凍？亞洲人難以理解的英國暗黑料理！

#雞蛇獸 #仰望星空批 #移民英國 #鰻魚凍 #英國文化 #英國 #美食 #暗黑料理
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　烹飪之道博大精深，英國的特色食物，亞洲人真的難以理解，很多人來旅行，都會抱著獵奇的心態，一探究竟英國的「暗黑料理」有多「美味」！

 

仰望星空批（Stargazy Pie）

 



 

　　排在榜首的當然不少得聞名於世的「仰望星空批」，這道菜聽起來很有意見，畫面更加震撼，「將幾條魚放進批中，魚頭露出來，呈45度角仰望星空」，據說能這種做法能令烤焗時魚油更容易掉進批的內部，使批的魚香味更濃郁。

 

　　「仰望星空批」的外觀雖然嚇人，背後其實有一段故事。相傳16世紀英國西南邊Cornwall一個名為Mousehole的小漁村，因為颱風季節無法出海捕魚而出現飢荒，而在聖誕節前夕，一位勇敢的漁夫Tom Bawcock 在暴風雨當日挺身而出，無懼風浪為村民出海捕魚，奇蹟地大豐收，撈捕到七種不同的魚，並用這些魚做了一個超級大派，解救了全村人，而把魚頭向外的做法，是為了向村民證明，批中真的有魚，這就是「仰望星空批」的來歷。在物資缺乏的年代，派中有魚是豐收和富足的象徵，和中國新年會「大魚大肉」是類似的概念。

 

鰻魚凍（Jellied Eels）

 


Source: Tony's Pie & Mash shop

 

　　「鰻魚凍」之所以聞名，是因為碧咸（David Beckham）很喜歡食。將鰻魚切片後放入鍋中，加醋煮熟，在其冷卻前加入肉豆蔻及檸檬汁或者明膠。鰻魚被烹煮時所釋放的膠原蛋白，會使鰻魚湯逐漸凝固成啫喱狀，最終成為當地名物「鰻魚凍」。對於亞洲人來說，鰻魚的做法應該是蒲燒、備長炭燒，而非做成「啫喱」，不論味道如何，在口感上已令人難以接受。

 

　　「鰻魚凍」出現於維多利亞時期，當時泰唔士河盛產康吉鰻（Conger Eel），由於數量眾多加上其規律的生活習性，十分容易捕獲，於是在工業革命時期，大批由農村遷移到城市之中的貧苦工人，便看中了這種簡單、便宜、富有營養及飽足感的菜式。而為了延長鰻魚的保質期，當時的廚師則採用了這種易於保鮮的烹飪方式，而在二戰後，倫敦售賣鰻魚凍的傳統店舖更一度高達100間。

 

　　後來泰唔士河受到嚴重污染，鰻魚數量急劇下降，售賣鰻魚凍的店舖亦買少見少，而碧咸常去的那間店，是位於沃爾瑟姆修道院的Tony’s Pie & Mash shop，喜歡獵奇的不妨一試！

 

雞蛇獸（Cockentrice）

 


Source: Ordsall Hall

 

　　除了「仰望星空批」和「鰻魚凍」，最奇怪的英國菜莫過於「雞蛇獸」，將雞和豬「肢解」，清走其內臟，放進餡料，再用針線縫在一起，以肉叉烤至熟透後，再抹上蛋黃、薑粉等調味料，淋上香芹汁，便可以上菜。

 

　　這種奇怪的組合源自15至18世紀，據說由都鐸王朝第一任國王亨利七世首創，通常用作晚宴上招待尊貴客人。有指此料理與歐洲中世紀神話的雞蛇獸（Cockatrice）有關，這生物有著公雞的頭和腳、分不清是爬蟲類、龍或者蛇的尾巴，經常出現在中世紀的繪畫、雕刻和教堂之上，而在亨利七世及其廚師天馬行空的想法下，駭人的合成獸菜式就此誕生。

 

　　英國名廚Heston Blumenthal亦曾在他的節目中，重現古老食譜上的做法，在整形外科醫生及動物標本師等專業人士的幫助下，用針線將豬和雞縫合，再將「合成品」拿到土耳其烤肉店進行原隻烤製，一眾來賓竟意外覺得好食！不過這道菜難以在家中完成，亦鮮有餐廳提供這道菜式，如果真的能找到，值得一試。

 

 

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