移民英國｜工黨「親中」立場備受關注！不反對建中國「超級大使館」惹爭議？

近日倫敦有近4,000人遊行示威，反對中國在倫敦舊皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建新的「超級大使館」，是近年最大規模的海外港人示威。

中國政府在2018年買入位於倫敦黃金地段、有超過200年歷史的舊皇家鑄幣廠，計劃興建面積為原使館10倍、屬中國全球最大外交設施的「超級大使館」，當地議會曾兩度否決規劃申請，不過英國工黨政府卻全力護航，把決定權交到英國副首相兼房屋大臣韋雅蘭（Angela Rayner）手上，在下周二展開的公聽會後定奪。一旦「超級大使館」獲批，中英兩國將有更緊密關係，成外界關注。

自工黨上場後，其親中立場一直備受關注，自施紀賢（Keir Starmer）上任後，其對華政策非但不強硬，更被指頻向中國示好，包括煞停上任保守黨政府去年通過的《高等教育（言論自由）法案》，並交還非洲殖民地主權（如有興趣了解更多，請參考文章《工黨上場後頻向中國示好？煞停大學言論自由法案、交還非洲殖民地主權！中英關係恢復緩和？》），今次有意通過中國興建「超級大使館」，無疑是希望與中國拉近關係。不過，特朗普（Donald Trump）當選美國總統後，外界預計將推行強硬對華政策，而工黨「親中」立場或令英美關係添變數。

工黨冀改變英國財困局面？

自疫情開始，英國正面對日益嚴重的經濟困局，上屆執政黨保守黨在任期內未能成功改變財困局面，令民望低下，工黨上場後如未有任何政績，有機會被近年新組成的英國改革黨（Reform UK）取而代之。英國改革黨為右翼民粹主義政黨，主張反移民，減能源費，並改善國家醫療體系，其政綱正面回應了英國民眾需求，因此在選舉中成功獲得不少選票，不過對移英港人來說，改革黨上場弊多於利，或以強硬手段改變BNO「5＋1」計劃，減少移民。

英國「親中」很大機會是希望透過生意合作，改變財困局面，自脫歐後，英國在經濟政策上一直有意向歐盟靠攏，惟未見成效，故向中國入手，但這步棋需走得非常小心，一旦改變了英美關係，將為英國帶來另一種困局。