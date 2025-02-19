移民英國｜英國人都是運動賽事狂熱者？每場賽事花200鎊是常態！

你可以為看一場球賽去到幾盡？英國人對運動的狂熱，可以花盡積蓄，用盡假期，入場追愛隊的每一場比賽。朋友P是阿仙奴球迷，在球季期間，他至少花費5000鎊作為看比賽的開支，包括搶波飛、交通費，以及球場內的花費。英超每隊球隊每季共有38場賽事，假設該球迷只入場支持自己愛隊，如果看足38場，僅門票都要3000鎊！還不包括熱門球隊一票難求，若非球迷會會員，更可能要食「炒價」。因為很多英國人最大的娛樂是看球賽，不少人會在球季花逾千鎊去追每一場比賽。另外，比賽會分作客、主場，如果作客離居住地很遠，在另一個城市，他們願意開車4小時，只為看一場球賽。

除了足球狂熱，很多英國人亦會追看溫布頓網球錦標賽，部分人更是賽車狂熱者，他們會入場看每一場比賽，作為日常娛樂。最近英國將舉行電單車錦標賽（Bennetts British Superbike），我得到朋友M的邀請，一同觀看賽事，除了蘇格蘭的場次，她已買了餘下所有場次的門票。朋友M住在倫敦，大部分場次開車都要花4小時，對她來說，這是一個特別的旅行方式，除了看比賽外，她會在該城市小住1至2日，順便遊覽觀光。

有別於主流香港人的旅行方式，我們喜歡食物、打卡，不少英國人的旅行方式是由賽事主導的，其中一個原因是英國生活不如香港般多姿多彩，而看球賽是他們其中一種最大的娛樂，英國職場閒聊，除了天氣，就是討論球賽，如果想融入當地，而你又是足球狂熱者，不妨跟他們討論賽事，很容易找到志同道合的朋友！