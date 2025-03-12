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12/03/2025

移民英國｜春夏是英國旅遊旺季：外國人的出走方式很不同？不愛趕行程、在沙灘躺一天的「慢活」假期！

#英國 #旅遊 #慢活 #移英港人 #移民
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　日短夜長的冬季終於來到尾聲，每年春夏，都是英國旅遊旺季，大家都愛到鄰近的島國曬太陽，吸收足夠的維他命D，補足冬季長期陽光不足帶來的心理不平衡。西班牙、葡萄牙一直都是英國人的熱門旅遊地，由英國搭飛機到葡萄牙，只需3個多小時，跟香港去台灣、日本差不多，而且內陸機機票只需大約50鎊，與倫敦去曼城的火車票價格相若，所以當地人去歐洲旅行的次數，就像「返鄉下」，開車到海邊走一轉，曬太陽、食海鮮，在渡假屋喝酒再睡到自然醒，對他們來說，是不可多得的假日享受。

 

 

不愛趕行程的「慢活」假期

 

　　每個人的旅行方式都大不同，有些人喜歡規劃好一切，將行程排得密密麻麻，才不會浪費假期的每分每秒，要食盡所有熱門餐廳、到每一個景點「打卡」，這樣才不枉此行。也有另一類人不喜歡趕行程，每日在酒店睡到自然醒，再到附近找一間餐廳，景點去不了也不可惜，很多習慣「跟團」旅行的長輩會覺得浪費時間和金錢，「去別的地方吃吃睡睡，不如留在家中」，但對他們來說，這種旅行方式才能紓解平日工作壓力大，長期睡眠不足的狀況。

 

　　大部分外國人去旅行都屬於「後者」，他們都不愛趕行程，和朋友租間渡假屋，然後待夠幾日，哪裏都不去，就是吃飯、睡覺和喝酒，最多開車到海灘躺一整日曬太陽。說到底，歐洲的街道、教堂都大同小異，當同一個國家去多幾次，除非有絕世美景，與其趕行程看差不多的景色，不如好好享受當下與家人、朋友相聚的時間，平日上班已很累，放假當然不能有時間表！

 

 

英國人渡假勝地：地中海島國Cyprus

 

　　除了西班牙、葡萄牙，地中海島國也是當地人的渡假勝地，最近朋友T常跟大家說起Cyprus，因為四面環海、景色宜人，很多電影都愛到此地取景，也有不少潛水愛好者特地來朝聖。朋友T是攝影愛好者，他跟了一個當地旅行團，租了一輛單車，沿著海岸線探索小島，也拍下不少美景，過了一個能量滿滿的「慢活」假期。身在英國的港人又想到地中海國家探索，Cyprus是一個相當好的選擇。

 

 

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