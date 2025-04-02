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02/04/2025

移民英國｜倫敦也有韓國村？New Malden 嘆正宗韓燒、逛韓國超市H Mart！

#H Mart #英國 #美食 #餐廳 #移英港人 #韓國超市 #New Malden
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　很多香港人都有一個「亞洲胃」，來到英國，少不免會懷念亞洲菜，除了到唐人街，New Malden也是一個不錯的選擇。New Malden被稱為倫敦的小韓國，因為早期有不少韓國人移民英國，他們都選擇在New Malden落腳，並在此地開舖、開餐廳，因此能找到林林總總的韓式餐館，據說還能找到韓文地產代理和補習社等商舖，到New Malden找韓國食物，肯定錯不了！

 

「阿豬媽」餐館有多正宗？

 

 

　　倫敦向來有不少亞洲餐廳，但並非每一間餐廳都能尋回熟悉的味道，有時候都要碰碰運氣，看完Netflix的《黑白大廚》後，一直都想找一間正宗韓國餐廳，即使去不了韓國，也能滿足「亞洲胃」，於是，我們在網上找了一間評價不錯的韓燒專門店，餐廳位於New Malden，也襯這個機會看看倫敦小韓國長甚麼樣子。

 

　　New Malden給我的第一印象，就是住了很多亞洲人，當然單憑外表很難分辨他們是否韓國人，但踏進餐廳後，就真的像飛了一轉韓國，裏面所有員工都是韓國人，除了在韓劇裏，親耳聽到有人說韓文，已不知道是多久之前的事。在這裏除了能找到真正的「阿豬媽」，餐廳還有提供韓國燒酒、泡菜和牛肉湯，配搭真正韓式燒肉拼盤，不管味道還是服務都很好。唯一美中不足的，是餐廳沒有提供其他熱食，如果能加上泡菜煎餅和紫菜飯捲，便相當圓滿。

 

 

餐廳：GO！K-BBQ

地址：76 Burlington Rd, New Malden KT3 4NU

 

英國最大韓國超市H Mart

 

　　New Malden還能找到英國最大的韓國超市H Mart，裏面的貨品相當齊全，除了零食、乾貨，還有提供海鮮和肉類，包括本地超市相當少見的魷魚和原條鰻魚，部分韓式醬料和拉麵價格亦比其他超市更低，如果想找韓國食材，H Mart是不二之選。另外，這裏還能找到其他亞洲商品，包括日本零食和日用品，嘆完韓燒再逛超市，一次過滿足兩個願望。

 

 

地址：Unit 1 Leigh Cl, New Malden KT3 3NW

 

 

 

 

 

 

 

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