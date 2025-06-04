移民英國｜英國薩里郡Box Hill Stepping Stones Walk：熱門行山路線、山頂歎咖啡賞田園美景

英國的夏天氣溫平均介乎15°C至22°C，去郊遊最適合不過！如果你是行山愛好者，但又怕外國的山路難度太高，可以考慮倫敦近郊，薩里郡自然風景區Box Hill Stepping Stones Walk。

圖片來源︰National Trust Images

Boxhill Hill是距離倫敦市中心最近的自然風景區之一，距離維多利亞（Victoria）約一小時火車車程，因為風景絕美，被納入英國國家名勝古蹟信託，亦是當地熱門的遠足勝地。Boxhill有多條行山路徑，有適合家庭的郊遊路線，亦有難度較高的行山徑，可以因應個人需要選擇一條合適的遠足路線。

其中一條最熱門的遠足路線是Box Hill Stepping Stones Walk，全程3.2公里，約1.5小時，沿著Rive Mole走，越過踏腳石，再攀上275級樓梯，就能到達山頂，適合行山新手。這條路徑的山腳和山頂都有咖啡店，山頂的咖啡店旁就是Salomons Memorial觀景台，能看見一大片草坡，眼前是廣闊天空與山下鄉間田園美景，不知不覺便坐了一個下午。

如果想向難度挑戰，也可選擇The Box Hill Hike，這條路徑全程12.8公里，需時4至6小時，山路較陡峭，當然景色也更遼闊，還會途經高塔和酒吧，有不少「打卡點」，建議穿著合適的行山鞋，因為路徑不平，較多沙石。

Box Hill也有其他路線，如賞蝶路線、供小朋友爬樹的Natural Play Trail等，喜歡文學的朋友，還可以在這裏追尋小飛俠Peter Pan作者J. M Barrie的足跡，以及Jane Austen小說《Emma》出現的場景。