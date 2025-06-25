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25/06/2025

移民英國｜移民英國後學會了慢活，也學會了面對孤獨，移民不是逃避是選擇另一種人生

#文化 #移英港人 #選擇 #移民 #面對孤獨 #人生 #英國 #慢活
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　自從移民英國後，不少朋友私訊問我：「你後悔移民嗎？」、「英國生活是否很悶？」，每次我都會答：「跟以前的生活很不同。」

 

學會放下香港的急躁

 

　　在香港的時候，生活像是一條永不停歇的跑道，大家都習慣了多線作業、秒速回覆WhatsApp、午飯15分鐘解決、加班成常態。來到英國後，最初最不習慣的就是——一切都慢了。

 

　　郵件兩三天才回，約工人修理要排一星期，超市收銀員閒聊時不時打住條隊。這種節奏初時令我焦躁，後來才明白：「慢」其實不是低效率，而是一種生活哲學——他們願意花時間與你對話，哪怕只是問一句「你的一天過得如何？」

 

 

社交圈變窄：學會與自己相處

 

　　移民的現實是，朋友圈從熱鬧變得安靜。朋友不多，節日無親人，天黑得早、天氣常陰，偶爾真的會有一種「我是誰，在哪裏」的失落感。

 

　　不過也因為這樣，我重新建立了與自己的關係，學習煮飯、種花，週末獨自去公園散步，在小書店流連一下午——這些在香港匆忙中不曾體驗的片段，如今變成了生活的風景。

 

生活空間，帶來不一樣的安心

 

　　當初選擇離開，很多人為了孩子的未來，很多人說這裏的校園環境大得像公園，老師強調尊重與溝通，不再只是「背書考試」。

 

　　家裏雖然是英式小屋，沒有豪華裝潢，但後園有草地、有松鼠跳過圍欄，也能遠望日落，這種生活不完美但踏實。

 

 

移民不是逃避，而是選擇另一種人生

 

　　很多人以為移民是「一走了之」，其實不然，香港依然在我心裏，是我成長的地方，是我口音無法改變的根，但相信很多人當初選擇來英國，是想給自己一個不同的可能性——少一點壓迫，多一點空間。

 

　　移民不是每個人的答案，但對我而言，至少這是一段讓我重新審視自己、認識世界、體會人生另一種節奏的旅程。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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