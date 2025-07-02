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02/07/2025

移民英國｜歐洲熱浪來襲！無冷氣英國人如何消暑？

#天氣 #移英港人 #熱浪 #英國 #移民 #消暑
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近年氣候異常，歐洲熱浪來襲，倫敦近日氣溫高至36度。對於香港人來說，高溫天氣並不陌生，但面對酷熱天氣卻沒有冷氣，簡直是文化衝擊！究竟英國人如何度過熱浪？

 

英國建築設計「以冬為本」

 

　　英國房屋設計都是「以冬為本」，維多利亞式老屋常見木地板、厚窗簾和地氈，都是為了抗寒。熱浪期間，日間陽光直曬入屋，很多房屋都變了一個「焗爐」。

 

 

　　除了家裏很熱，商場、巴士、地鐵亦不會有冷氣，即使在學校、超市，最多放置一部冷風機，跟香港24小時冷氣開到18度的境界，簡直是兩個世界。

 

　　英國不安裝冷氣的原因其實很簡單，一來夏天很短，真正熱的日子每年只有十多日，英國人覺得「頂下就過」，其次很多舊屋無法安裝分體冷氣，加上能源費高昂，家裏有冷氣機會被視為奢侈品。另外，歐洲人重視環保，即使天氣熱，大家都會「林超英」上身。

 

 

戶外消暑、遮光窗簾「抗熱」

 

　　熱浪來襲時，很多英國人都會選擇走出戶外消暑，因為室外反而涼過室內，晚上可考慮搬張露營椅到後園乘涼。最好在早上就把家中的遮光窗簾拉上，避免陽光直射室內，能夠減少熱力傳入；亦有人建議雪冰袋、睡前放進被窩，甚至有人建議將床單放進雪櫃，依我所見最實際是購置一部小風扇，冬天能收起，夏天能「抗熱」。

 

　　最後，當然不少得消暑飲品和雪糕，一杯冰茶，絕對是嚴夏的心靈慰藉。

 

 

　　英國人夏天會燒烤、野餐、行市集和參加音樂節，全家出動「曬太陽」變成全民活動，雖然剛開始很難習慣，但也是另類的文化體驗。

 

 

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