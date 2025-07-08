  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/07/2025

移民英國｜夏日重遊意大利、法國：走進80年代港式茶餐廳，回憶灣仔修頓書報攤情懷

#書報攤 #移英港人 #羅馬 #茶餐廳 #香港 #移民英國 #法國 #意大利 #巴黎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　來到英國之後，歐洲旅行不再遙遠，飛往法國、意大利只需一兩個小時。九年後重遊巴黎與羅馬，心境已經不同，移民歐洲後感覺更加強烈——原來歐洲的某些角落，竟活像七、八十年代的香港。

 

　　在羅馬住 Airbnb，那是一棟有點年紀的公寓。進門是一道厚重鐵閘，升降機要拉門開關才能搭。樓下是個地舖麵包店，玻璃櫥窗內放著剛出爐的麵包，還有別具特色的招牌──忽然想起爺爺常說的，彌敦道也有這樣的麵包舖，售貨員一邊包餐蛋治，一邊跟熟客閒聊。

 

 

　　房屋外牆斑駁，窗邊仍能晾曬衣服，街邊有膠椅給鄰居坐著乘涼，那不是旅遊照片裏的羅馬，是一個生活的場景；而那種生活感，竟然與舊香港的光境重疊。

 

 

巴黎街角的書報攤是對生活溫度的堅持

 

　　走在巴黎街道，書店與報攤仍然熱鬧，報紙掛在小鐵鉤上，書店沒有過度裝潢，門口堆著幾箱減價書──這畫面讓我想起以前灣仔修頓附近那些書報攤、或是中環畢打街一帶的老書店。

 

　　那時的香港人還會慢慢翻報、買雜誌，沒有手機、沒有 app，只有文字與紙張，巴黎今日的節奏，竟還保留著這樣的浪慢──與其說是浪漫，不如說是一種對生活溫度的堅持。

 

 

羅馬家庭小店與港式茶餐廳

　　

　　在羅馬光顧了一間家庭式經營的餐廳，只賣幾款 pasta 和燉菜。傍晚五點半就坐滿街坊，沒甚麼裝潢，只有真材實料與人情味，就像香港不少「茶記」，當你一坐下，店員已經知道你要吃甚麼，然後說句「蛋炒飯要唔要加火腿？」的感覺，在羅馬竟能重現。

 

 

　　七、八十年代的香港或許不會回來，但當你在羅馬的石磚路上聽到孩子追逐的笑聲，或在巴黎的報攤旁隨手翻起一本老雜誌，你會知道——那個你熟悉的世界，原來還活著，只是換了一個名字。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#書報攤 #移英港人 #羅馬 #茶餐廳 #香港 #移民英國 #法國 #意大利 #巴黎
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk