  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/07/2025

移民英國｜英國交通全球最貴！為何鐵路又殘又舊？四大出遊貼士

#貼士 #移民英國 #移英港人 #火車 #英國交通 #鐵路
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出


　　英國人常說，火車站就像時間膠囊，仍然停留在幾十年前，來到英國後試過搭當地的火車，應該會對它的「舊」有深刻的體會。除了殘舊，英國更是全球鐵路票價最高的國家之一，倫敦來回曼徹斯特的標準車票可以高達過百英鎊！

 

車廂老舊、延誤頻繁 

 

　　小時候看《哈利波特》，常幻想英國的火車仍保留著當年的復古風格，安靜的車廂、舒服的座位，現實是英國的火車常常延誤、取消，而且很多火車都不設冷氣，熱浪來襲那幾天，車廂就像一個大蒸爐，看似舒服的布料座椅，不知充滿了多少嘔吐物和排泄物，而且難以清潔。

 

　　為何英國鐵路如此殘舊？主要有兩個原因：

 

 

 （一）歷史包袱重——鐵路太老

 

　　英國是世界上第一條鐵路的發源地，但這份光榮歷史反而變成包袱，大部分路線、橋樑和月台設施都超過百年歷史，要進行維修牽涉的範圍很廣，一修就要「封線」，一封基本上癱瘓半個地區，為公眾帶來不便。

 

　　不過，一到週末或假期，鐵路維修就像例行公事，要外遊的乘客被迫改坐「替代巴士」繞路，但似乎仍然無法改善英國鐵路問題。

 

 

（二）私營化失敗——公司各自為政

 

　　1990年代，英國政府將鐵路私營化，原意是提高效率，但事實上分拆得相當混亂，有公司負責營運、有公司負責路軌、有公司負責維修，但他們各自為政，互相推卸責任，政府仍然每年注資數十億英鎊，最終資金卻未有效地用作改善設施。

 

車票系統混亂

 

　　英國鐵路的售票系統堪稱世界級混亂，同一段路程，票價可以因為出發時間、搭乘公司、是否轉車、購票網站、甚至買票時間而大幅不同。有時候，來回一程可能比單程便宜。

 

　　此外，繁忙時段（Peak Time）收費更誇張，有些車票即使只是提早30分鐘出發，價格就可以翻倍，最誇張的是，有某些日子，買頭等車票反而比普通車廂更便宜——系統定價之混亂，令人摸不著頭腦。

 

 

出遊點樣避「中伏」？

 

　　身為移英港人，如果唔想每次出行都變成冒險，可以留意以下貼士：


　　• 提早預訂： 使用Trainline、National Rail等平台比較票價，越早買越平。

　　• 避開繁忙時段： 英國火車分Peak同Off-Peak，避開繁忙時段可慳不少。

　　• 考慮Railcard： 例如「16-25 Railcard」、「Two Together Railcard」等，一年£30，買票即有1／3折扣，返幾次都回本。

　　• 改搭長途巴士： National Express或Flixbus雖然較慢，但價錢相對便宜，適合不趕時間的日子。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#貼士 #移民英國 #移英港人 #火車 #英國交通 #鐵路
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk