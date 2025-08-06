移民英國｜AI興起取代工種︰努力還不夠嗎？當世界不再獎勵勤力的人，尋找內在價值面對一切

最近很多篇文章都在寫精神健康問題，並非想抽香港水，或者炫耀誰的生活過得特別好，而是在經濟架構重整下，身邊有朋友開始出現情緒問題，很多人因為在事業上找不到機會發揮而感到自我價值低落，即使保得住工作，工作量也相當不合理，一個頂三個。

這個情況不僅在香港發生，而是全球現象，連在相當講求工作與生活平衡的英國，也有人在社交媒體反映，手上的項目需要超時工作才能完成，很多職位都由全職（Permanent）轉成合約工作，而且要求員工有多項技能。若然把這些招聘條件放在疫情前的求職市場，分分鐘會被「公審」，但現時一工難求，很多求職者根本無從選擇，尤其養著孩子、要供車供樓的人，明知招聘條件不合理也唯有「硬食」。

很遺憾地，我們身處經濟下行的時代，還有人工智能的興起，上星期才跟同事討論Vogue封面上的AI模特兒，很多人花盡努力，只為登上Vogue的封面，現在卻輕易被AI替代了。如果仍用上一代的價值觀討論事情，這些人只會被歸類成「失敗者」，不夠努力或者沒有才華，但現實是否如此？還是只因他們不夠幸運，努力卻得不到回報？

在資本世界，人的身份價值似乎跟職位、名銜掛勾，因此很多狀元都會選擇做醫生、律師，除了因為能幫到有需要的人，更是因為能帶來可觀的收入，而且是受人尊敬的職業。假如有一日，醫生不再被需要，清潔工、建築工人才有行業需求，能獲得高薪厚職，不知道大家的職業導向會否有改變？

在經濟重整下，尤其是AI普及，行業架構正在改變，相信醫生仍然是被需要的職業，但有些本來被視為穩定的工種，例如會計師、精算師這些需要精準計算的行業，分分鐘會被AI取締，因為人腦不可能比電腦精確，對很多人來說，這種轉變將會是一個挑戰，過往所提倡的人生規劃、未雨綢繆分分鐘不再適用，這個轉變未必人人都能接受。

所以在上一篇文章提到，除了事業上的資本價值，新世代最好還是尋找一下內在價值，即使生活有意料不及的事，也有足夠強大的內心去面對一切。這往內在價值並非由外界定義的，而是內在的信心，面對眾多轉變能不慌不亂的人，將會是日後最大的贏家。