職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/08/2025

移民英國｜AI興起取代工種︰努力還不夠嗎？當世界不再獎勵勤力的人，尋找內在價值面對一切

#移英港人 #移民英國 #OL #移民 #經濟 #AI #職場人語 #辦公求生術 #職場
  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　最近很多篇文章都在寫精神健康問題，並非想抽香港水，或者炫耀誰的生活過得特別好，而是在經濟架構重整下，身邊有朋友開始出現情緒問題，很多人因為在事業上找不到機會發揮而感到自我價值低落，即使保得住工作，工作量也相當不合理，一個頂三個。

 

　　這個情況不僅在香港發生，而是全球現象，連在相當講求工作與生活平衡的英國，也有人在社交媒體反映，手上的項目需要超時工作才能完成，很多職位都由全職（Permanent）轉成合約工作，而且要求員工有多項技能。若然把這些招聘條件放在疫情前的求職市場，分分鐘會被「公審」，但現時一工難求，很多求職者根本無從選擇，尤其養著孩子、要供車供樓的人，明知招聘條件不合理也唯有「硬食」。

 

 

　　很遺憾地，我們身處經濟下行的時代，還有人工智能的興起，上星期才跟同事討論Vogue封面上的AI模特兒，很多人花盡努力，只為登上Vogue的封面，現在卻輕易被AI替代了。如果仍用上一代的價值觀討論事情，這些人只會被歸類成「失敗者」，不夠努力或者沒有才華，但現實是否如此？還是只因他們不夠幸運，努力卻得不到回報？

 

　　在資本世界，人的身份價值似乎跟職位、名銜掛勾，因此很多狀元都會選擇做醫生、律師，除了因為能幫到有需要的人，更是因為能帶來可觀的收入，而且是受人尊敬的職業。假如有一日，醫生不再被需要，清潔工、建築工人才有行業需求，能獲得高薪厚職，不知道大家的職業導向會否有改變？

 

 

　　在經濟重整下，尤其是AI普及，行業架構正在改變，相信醫生仍然是被需要的職業，但有些本來被視為穩定的工種，例如會計師、精算師這些需要精準計算的行業，分分鐘會被AI取締，因為人腦不可能比電腦精確，對很多人來說，這種轉變將會是一個挑戰，過往所提倡的人生規劃、未雨綢繆分分鐘不再適用，這個轉變未必人人都能接受。

 

　　所以在上一篇文章提到，除了事業上的資本價值，新世代最好還是尋找一下內在價值，即使生活有意料不及的事，也有足夠強大的內心去面對一切。這往內在價值並非由外界定義的，而是內在的信心，面對眾多轉變能不慌不亂的人，將會是日後最大的贏家。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk