職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/08/2025

移民英國｜英國政府宣布上調國民最低工資，打工仔福音？或經濟困境下更難受聘？

#辦公室日常 #英國 #最低工資 #職場 #義工 #打工仔 #移英港人 #移民
  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　今年4月，英國政府宣布上調國民最低工資，年滿21歲或以上者，最低時薪從11.44英鎊增至12.21英鎊，對很多靠最低工資生活的人來說，這當然等於「加人工」，聽落是一件好事。可惜在經濟低迷的大環境下，這份看似的「福音」，對不少新移民反而變成了另一道障礙。

 

「最低工資高了，咖啡店請人卻更挑剔」

 

　　港人朋友F說，幾年前在英國求職，情況截然不同。那時候，就算找不到文職，隨便投超市、咖啡店，總有機會面試。但自從最低工資愈來愈高，連這些門檻低的工種都愈來愈難入場。僱主寧願請本地學生，未滿21歲，工資比成人低，而且更「地道」，溝通方便、熟悉文化。

 

 

　　事實上，英國通脹嚴重，商家成本節節上升，當最低工資提升，本來就掙扎的小店和餐廳只有裁員，甚至倒閉，港人聚居地薩頓（Sutton）大街，也算是倫敦南部的中產區，短短一兩年間，已「改頭換面」，小店倒閉，很多經營了幾十年的老店、甚至大型連鎖店都轉手經營。如果是英國較窮困的地區，情況應該更加嚴峻，生意都做不住，何來「加人工」？

 

 

　　當更多小店倒閉，人人都失業，僅有的空缺自然供不應求，隨便一間不起眼的咖啡店，都能收到十幾份履歷，這在幾年前幾乎難以想像。結果，僱主對求職者的要求只會愈來愈高，時薪12.21英鎊換來的是「至少兩年英國餐飲經驗」、「能接受不定時夜班」，還要想辦法在面試當中贏得本地求職者。

 

　　對新移民來說，問題已不是人工高不高，而是有沒有工做。最低工資上調，不容置疑是對在英「打工仔」最基本的尊重，然而在經濟壓力與市場結構變動下，對新移民來說，比起對薪水的期盼，或許更應該準備的是，如何取得一張穩跑入場券，和被看見的價值。

 

 

義工先行 累積第一張「入場券」

 

　　對剛到埗的港人來說，不妨考慮由社區中心、教會或慈善機構開始，先做義工累積本地經驗。這些經歷雖然不是「受薪」工作，但卻可以寫進履歷，成為第一塊踏腳石。尤其對想找回專業工作的朋友來說，更是熟悉本地文化、拓展人脈的好途徑。至少，先讓人「見到你」，才有下一步被聘請的可能。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk