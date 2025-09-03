移民英國｜移民五年，當尼泊爾餃子與港式瑞士雞翼出現在餐桌上，守住了記憶與身份的延續

最近有新鄰居遷入，是一對年輕的尼泊爾夫婦。某天，我們在花園偶然碰面，他們便熱情地邀請大家到家中共進晚餐。當晚，我特意準備了一碟能代表香港的瑞士雞翼，而他們則端上傳統尼泊爾餃子「饃饃」（Momo）。

過往我曾在倫敦市集嘗過「饃饃」，但在尼泊爾人家中吃到的味道，真的很不一樣——沒有多餘的裝飾與噱頭，是最直接的家常風味。「饃饃」的外型有點像中式餃子，裏頭包著免治豬肉和火雞肉，還有他們的香料，再配上以花生、大蒜、芫茜、芝麻和豆奶等調成的醬汁，就成了一道家常菜。

「幾乎每個尼泊爾人都會做『饃饃』」，他們說，正如每個意大利人都有一道煮意粉的家傳秘方。

不經不覺，他們已在英國生活了五年，但餐桌上仍然經常出現尼泊爾的家常菜，這種堅持，跟很多移英港人一樣，縱然適應了新環境，仍保留著一個「亞洲胃」。

身為亞洲人，我們在文化上有很多共通點，尤其在家庭觀念上，「在我們的國家，把年老的父母送進護老院，是相當不孝的事。」鄰居V說，在她工作的地方見過不少英國老人，他們寧願每周花2000鎊請護士照顧，也不願意跟子女同住，這樣才能有尊嚴地走完最後一程。

我忽然想起那個獨居的愛爾蘭婆婆，雖然行動不便，她也不樂意成為被照顧者，在自己的能力可及的範圍內，完成所有家務，甚至幫助身邊的人。身為愛爾蘭人，即使在英國生活了幾十年，仍喜歡跟我們分享他們的音樂和威士忌。

看著他們，感覺無論身處何地，人總是想以自己的方法，保留熟悉的生活與習慣。

離開香港後，相信很多人都會懷疑，自身文化會否在異地慢慢褪色，其實只要在餐桌上端出一盤熟悉的菜餚，無論是尼泊爾餃子還是瑞士雞翼，那份根植心底的文化價值就不會消失。食物不是單純的味覺，它更是一種記憶與身份的延續。當我們在異地與人分享這份味道時，也同時提醒自己——我們是誰，來自哪裏。