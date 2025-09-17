移民英國｜英國右翼上街11萬人創新高 借「柯克之死」反移民？

倫敦上周六（13日）湧現11萬人參與右翼「團結王國 Unite the Kingdom」集會，規模之大創新高。

活動由極右翼反移民人物 Tommy Robinson 發起，現場既有悼念美國右翼領袖柯克（Charlie Kirk）的環節，也有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透過視像連線呼籲「解散國會」，並直言「不反擊就等死」。

組織者聲稱集會是「言論自由節 Festival of Free Speech」，但現場卻充斥反移民、反穆斯林及帶有種族色彩的標語。與此同時，數十米外，反種族主義團體也舉行示威，形成鮮明對比。

這並非個別事件。近年來，英國各地不斷出現反移民抗議，示威者常高舉聖喬治十字旗（St George’s Cross），對部分人來說，這是愛國象徵；但在另一些人眼中，卻是民族主義甚至種族主義的符號，更諷刺示威者把大不列顛及北愛爾蘭聯合王國（the United Kingdom）當成「英格蘭王國」。

右翼聲勢的崛起，與英國疫後經濟疲弱密切相關。保守黨執政時期未能紓解民生困境，改革黨（Reform UK）順勢吸納了不滿情緒，把非法移民問題放大成為「替罪羊」——失業率高企、納稅人壓力沉重，而難民卻能入住酒店，這種不公平感迅速被政治化。

工黨上台後，首相施紀賢（Keir Starmer）也意識到移民議題的敏感性，承諾改革。但數據顯示，自2024年7月5日工黨上台至8月11日，仍有約5萬人透過小船偷渡赴英，再加上政府宣布接收加沙兒童接受NHS治療，進一步引發「資源分配不公」的爭議。

說到底，右翼反移民浪潮並不單純針對移民，而是經濟焦慮與社會撕裂的出口。在高稅收、能源成本和公共服務緊繃的背景下，民怨無處宣洩，移民成為最容易被指責的對象。真正令人憂慮的是，這股情緒最終可能波及那些長期在英工作、納稅並為經濟作出實質貢獻的合法移民。