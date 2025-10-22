  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/10/2025

當英格蘭國旗出現在移英社區，是揮旗自由，還是排他主義？

#種族主義 #國旗 #英國 #英格蘭 #移英港人 #移民 #辦公室求生術
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　最近不少人都留意到，英格蘭各地的街道上出現愈來愈多聖喬治十字旗（St George’s Cross），連一些港人較多的社區也不例外。這面白底紅十字的旗幟，對不同人而言有截然不同的意義：有人視之為愛國象徵，也有人認為它與民族主義甚至種族主義有關。

 

　　部分地方議會過去曾因社區爭議，對旗幟的懸掛表達關注，甚至設法移除旗幟，擔心它可能引起排外情緒或影響社區和諧。畢竟英格蘭的許多地區都非常多元，居民來自不同族裔與文化背景，任何象徵性的政治符號都容易成為爭論焦點。

 

 

　　對支持聖喬治十字旗的人來說，這是一種自由表達的權利。最近網絡便流傳著一個笑話，只要一有地區議會不去處理的事，例如未收垃圾，就在上面掛一面英格蘭國旗。有點像社會運動後的香港，只要貼上禁忌標語，政府就會馬上處理。

 

聖喬治十字旗的政治象徵

 

　　英國是由英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭組成的聯合王國（United Kingdom）。在這樣的多國架構下，身份認同問題一向敏感：有蘇格蘭人堅持「不是英國人」，也有人強調自身的英格蘭身份。

 

 

　　當英格蘭國旗在社區飄揚，它既是地方認同的象徵，也可能被視為「排他」。近來英國各地不斷出現反移民抗議，示威者便常高舉聖喬治十字旗。當然，不能說所有展示國旗的人都持相同立場，但當反移民示威者手持的旗幟在社區出現，難免令人聯想到兩者之間的關聯。

 

 

　　「表達自由」與「社會包容」之間，界線往往模糊，國族認同的辯論，遠比表面的紅白色調要複雜得多，對於移居英國的港人而言，這場圍繞英格蘭國旗的爭論，或許是一種陌生卻熟悉的景象。旗幟本身並無錯，但人們賦予它的意義，往往取決於自身的歷史與處境。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#種族主義 #國旗 #英國 #英格蘭 #移英港人 #移民 #辦公室求生術
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk