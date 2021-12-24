充滿暖意的節日街頭針織！街頭編織師「編」地開花：希望香港人開心啲、愛這個家多一點！

由11月底開始，各大商場各出奇招布置繽紛的聖誕裝飾，五光十色的燈飾、巨型聖誕樹、換上聖誕裝扮的卡通人物，一字記之曰︰「爆」，務求做到夠搶眼！以往經過這些打卡熱點，都會滿心歡喜舉起手機影相湊熱鬧；漸漸卻失去了熱情，大概是「審美疲勞」？左思右想，到底香港有沒有與別不同的聖誕裝飾？如果你是「港島人」，或是喜歡到銅鑼灣Shopping，或會想到過多年前在銅鑼灣百德新街一帶見過的針織藝術品！得意的造型、細緻的手工、繽紛的色彩都令大家印象難忘。

上網看看，原來這些作品出自本地一間手作工作室La Belle Epoque，更意外的發現是，今年佳節這些針織藝術品將會現身屯門為大家送上「溫暖」！

位於炮台山木星街的La Belle Epoque由兩位全職手作人Billie和Mary打理，聽她們說，原來她們已經走進「街頭編織界」10年了。從前的她們分別是一位廣告人和平面設計師，在廣告界打滾了10年的Billie厭倦繁忙的工作，閒時鍾情做羊毛氈和刺繡，辭職後就在大坑開了一間手作店，當時的合伙人還是一位廣告界的行家。你我都知道，在香港踏上手作之路不容易，由於難賺錢的關係，舊拍檔在2年後就選擇退出，而Billie就邀請在手作店寄賣作品的Mary一起合作，兩者一拍即合，為兩人的針織生涯埋下伏線。

「La Belle Epoque」是一個法文，意思是美麗年代。

（圖片由受訪者提供）

街頭編織師Mary（左）及Billie（右）

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