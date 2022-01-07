從東奧銀牌走到世界短池冠軍，「世一」女飛魚何詩蓓：「我為代表香港而自豪！」

一年前，香港人對「何詩蓓」這三個字也許並不熟悉，但經過2021年東京奧運後，不用多說，這位混血女飛魚的名字，早已深入民心；這位24歲的「世一」女飛魚，如何從世青賽一路走到東奧銀牌，再成為世界短池游泳錦標賽冠軍？

「我為代表香港而自豪。」

身披香港字樣旗幟的何詩蓓。

（圖片來源：SIOBHÁN HAUGHEY 何詩蓓 @ IG）

擁有愛爾蘭血統的何詩蓓，因一副混血兒的臉孔，總是令人感覺她與「香港人」這三個字有一點點距離。事實上，與你和我一樣，何詩蓓自小在香港長大，一直在本地主流學校讀書，說起廣東話來，也許比你我更流利，是一個不折不扣土生土長的香港人。「事實是我在香港出生及居住，我與香港總是連繫著，我為代表香港感到自豪。」何詩蓓曾在訪問中說道。

北京奧運遇上菲比斯：決心向奧運進發

何詩蓓年幼時與姐姐的合照。

（圖片來源：SIOBHÁN HAUGHEY 何詩蓓 @ IG）

早在6歲時，何詩蓓已經開始接受泳隊訓練，年紀小小的她不僅游出香港小學游泳紀錄，更在10歲時已代表香港參加埠際游泳賽，得三金的成績，只此便與游泳結下不解緣。11歲，正是北京奧運舉辦的一年。何詩蓓坐在觀眾席，目睹傳奇飛魚菲比斯橫掃8金的一刻，眼看著散發耀眼光芒的菲比斯，令她默默下定決心，以參與奧運為目標，向她的「游泳夢」出發。

年僅11歲，何詩蓓已在泳池上屢創佳績。

（圖片來源：SIOBHÁN HAUGHEY 何詩蓓 @ IG）

憑著這個目標，蛙式冠軍、打破學界紀錄、刷新香港紀錄……讀書時期的何詩蓓早已屢創佳績，「她的身型好，又有水感，將來會成為世界級的選手。」連當時港隊總教練陳耀海也對何詩蓓讚不絕口。何詩蓓的「世一」飛魚之路，亦從此開始。

下一頁：如何成就 「世一」女飛魚？