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21/01/2022

農曆新年2022｜打造「吉祥獅王」祝福香港！出書、拍戲為推廣醒獅！4屆世界醒獅盃冠軍點解話「獅王無用」？

#傳統文化 #農曆新年 #時代廣場 #期間限定店 #姜氏金龍醒獅團 #獅頭藝術展 #人物專訪 #醒獅 #獅王 #舞獅 #吉祥獅王 #2022
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    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Tony Leung、由受訪者提供

　　「咚咚鏘！咚鏘！咚鏘！」一聽到醒獅鑼鼓聲喧天，就知道農曆新年到了！醒獅表演作為新年不可缺少的一部分，寓意吉祥如意；獅隊隨著鼓聲節奏舞動，時而站起，時而搖頭，一展萬獸之王的威風！王者從來不易做，更何況是醒獅界的王者！曾連續四年勇奪「世界醒獅盃」冠軍寶座、姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池（三姜）說：「我覺得『獅王』（行內人以此來形容實力最高者）這個稱號給人很大壓力。坦白說，我拿過很多獎盃……為何會輸？其實都是輸給驕傲。」

 

 

　　三姜給人的感覺，與印象中的舞獅教練不盡相同，他一身潮人穿搭，坐在巨型獅頭牆前的椅子上，有型有款！他接著剛才的話說下去：「所以我想出了『獅王無用』這句話，並把它放在武館正門，希望所有徒弟一回到武館就看到！我要讓他們知道，獲得多少屆『獅王』頭銜都無意思，唯有謙卑做人，才是最重要！」

 

姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池（三姜）認為，「獅王」頭銜不比謙卑重要。

 

下頁睇 出書、拍戲只為推廣醒獅？

 

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