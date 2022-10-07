與張家朗、「女乒三姝」同膺十大傑青！從跆拳道教練到創科企業家！潘智豪：在對的時間、地點，遇上對的人！

「香港十大傑出青年選舉」結果日前出爐！8位傑青得主中，除了大家所熟知的「少年劍神」張家朗、於東京奧運女子乒乓球隊團體賽贏得銅牌的「女乒三小花」杜凱琹、蘇慧音和李皓晴外，來自工商業界別、曾有志成為全職跆拳道運動員的博勝集團（PROTECH Group）創辦人及行政總裁潘智豪，也是其中一位得獎者！現年37歲的潘智豪（Steven Pun），少年時曾有一個成為職業運動員的夢，但因為發現自己並非運動員的材料，便改為做全職跆拳道教練，總算是繼續做自己喜歡的事，沒想到在日復一日的訓練中，他養成了自律的習慣、奮勇拼搏的毅力，為他後來跨界到工商界創業奠下了基礎，一步步開創自己的事業，更於今年當選「十大傑青」！

博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪（左一）是「2022年香港十大傑出青年」得主之一。其他得獎者包括於去年東京奧運摘下男子花劍金牌的「少年劍神」張家朗（左三）、於東京奧運女子乒乓球隊團體賽贏得銅牌的「女乒三小花」杜凱琹、蘇慧音和李皓晴；以及伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱均、香港無國界醫生董事會副主席陳詩瓏、香港青年創業家總商會主席謝海發。

（圖源：Facebook@Steven Pun）

對於自己在事業上取得豐碩成果、成功奪得「傑青」殊榮，潘智豪固然高興，但他亦不敢自滿，僅在獲獎時表示，「整個過程有成功，自然亦經歷過失敗，最重要的是把握機遇、轉危為機。」細看潘智豪的創業路，就知道他的路確實不易走……

潘智豪自小熱愛運動，尤其是跆拳道，16歲起更在跆拳道館擔任兼職助教，希望在預科畢業後可以投身運動員行列，成為一名全職跆拳道運動員！然而，一個人縱有明確的目標，也願意拿出勇氣付諸行動，並付出許多時間和精力以求進步，但有時僅欠了些許「天分」或「運氣」，夢想往往就會擦肩而過。一如潘智豪，哪怕他為了「全職跆拳道運動員」這個夢想努力了好一段時日，最終還是要接受「自己並非運動員材料」的事實，改為擔任跆拳道教練！努力總有回報，潘智豪後來摸索出一套專業教學方法，慢慢發展出自己的「跆拳道王國」，期間更培訓出香港代表隊選手！這或許也是種另類的圓夢！潘智豪更重拾書本，報讀遙距學士學位課程自我增值，開始由跆拳道教練跨界到商業發展！

直至2008年，適逢北京奧運會，潘智豪透過HDMI（高畫質多媒體介面）電視觀賞賽事時，看到了HDM技術大有可為，於是開始採購HDMI切換器，「最初是先在阿里巴巴網上平台採購HDMI適配器等產品，然後放到eBay平台銷售。令人喜出望外的是，市場反應相當好，產品很快就銷售一空，而且利潤高達300%！」潘智豪初試牛刀，成功獲得「先行者優勢」（first mover advantage），信心自然變得更大，於是與拍檔轉戰深圳創立博勝集團繼續發展，由做代工到持續投入自主研發、進行技術升級，一步步佔據行業領先地位，更於2017年榮獲「中國高新技術企業」、於2021年榮獲「深圳市專精特新企業」！據了解，博勝集團目前擁有200多名員工，旗下產品已銷售至歐洲、亞洲、美洲、非洲和澳洲，年營業額已超過3,300萬美元！但潘智豪不甘心止步於此，去年他成功聯絡到北京一家晶片供應商合作，出資與對方共同研發晶片，目標是將香港和深圳打造為「中國矽谷」，打破國外供應商的壟斷！

潘智豪更先後獲選為「2020大灣區青年領袖」、「2020亞洲卓越企業領袖」、「2020全球華人傑出青年」及「2019香港十大傑出創業青年」。

（圖源：Facebook@Steven Pun）

潘志豪曾形容，創業像拍拖，「需要在對的時間、地點，遇上對的人，就會有好的結果。」如果「對的時間」是2008年、「對的地點」是深圳，那麼「對的人」呢？對潘志豪來說，是他的父母！回望過去，潘志豪自言雖非出身富裕家庭，不能贏在起跑線，但無論他選擇做運動員、跑到深圳創業，直到現在夢想打造「中國矽谷」，父母對他都是無條件的支持和包容，故他能毫無後顧之憂地往前衝，「他們的信任是我人生的第一桶金！」

潘智豪除了是一位成功的企業家，還是一位樂意回饋社會的企業家。尤其他深知道年輕人在創業路上難免會跌跌撞撞，實在有需要同行者在旁攙扶和提點，故成立「社企苗」，旨在提供一站式社企服務平台，以「集資」（資金籌募）、「集人」（義工活動）及「集智」（業務諮詢）為三大核心服務，促進社企的持續發展！他更希望透過自己的創業故事勉勵一眾年輕人，要跳出舒適區，並敢於朝著自己設定的人生目標進發，「即使最後的結果是失敗，但過程中必定有所得著，這是一個學習的過程。」

「社企苗」帶領一眾基層家庭小學生在暑假期間到「2022香港電腦通訊節—創科導航體驗日」學習最新科技發展。

（圖源：Facebook@社企苗）

在第五波疫情爆發期間，社企苗更積極發揮社會資本，不但發起捐贈防疫物資運動，更邀請世界跳繩冠軍李心怡拍攝打氣短片為DSE考生打氣！

（圖源：Facebook@社企苗）

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