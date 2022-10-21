  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
有種生活
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/10/2022

本土「織」人 | 以繩結編織生活溫度、解開人生死結！繩結編織設計師Zoe：藉繩結了解、回饋世界

#手工藝 #人物專訪 #人物訪問 #Zoe Siu #繩結工藝 #Zoeebyzoe #藝術裝置 #繩結 #設計師 #藝術 #蕭俞 #打工仔 #繩結編織設計師 #時裝設計 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: Oscar Wong

　　「繩結」，你我都識，尋常不過。著鞋會打鞋結，要將一件物品綁起亦會打繩結……對不少人來說，繩結也是行山、露營時會用到的實用技巧。說高層次一點不少地方如中國吉祥結、日本的水引傳統藝術，都會見到繩結蹤影。繩結，對你來說又有甚麼意義？

 

 

以繩結解開人生死結

 

　　走進繩結編織設計師蕭俞Zoe的工作室，不難看到各式各樣的繩結作品，小至繩結首飾、香氛瓶，大至以繩結、竹藤編織成的的椅子，均出自她的一雙手。一條繩子拿手裏，Zoe都會綁呀綁、織呀織，總之就能把平凡的東西，變得不一樣。即使你不認識她，只要看到她的作品，你也能感受到她對繩結的熱熾！

 

　　修讀時裝設計出身的Zoe，在十多年前與很多人一樣，都是一名普通打工仔，在一個國際知名牛仔褲品牌工作。一次機緣巧合下，Zoe到印度工廠出差，眼見工廠內的工人由早到晚都在同一個地方忙不停，為的就是修改一條牛仔褲的線色、或是鈕扣。如此景象，令Zoe突然反省工作的意義，「那時我心想：為甚麼我和他們的人生，為了做這件事，變得好像很無聊？」

 

繩結編織設計師 - 蕭俞Zoe Siu

 

下一頁：繩結不再「老套」

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多有種生活文章

你可能感興趣

#手工藝 #人物專訪 #人物訪問 #Zoe Siu #繩結工藝 #Zoeebyzoe #藝術裝置 #繩結 #設計師 #藝術 #蕭俞 #打工仔 #繩結編織設計師 #時裝設計 #職場

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk