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18/11/2022

香港都有造琴師？每年手造4部小提琴、復刻古典名琴音色！本土小提琴工匠以慢工對應速食：做出心中理想的聲音

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Text: Christy Yiu Photo: Oscar Wong

 　　今時今日，在香港長大的小朋友，為了贏在起跑線，自小學習樂器已經基本。就算不懂豎琴、長笛，都線能彈奏鋼琴、小提琴。學樂器就聽得多，但大家又曾否想過，靠我們的一雙手，也能造出演奏無數動人樂章的樂器？李智朗（Ray）和很多人一樣，自小已學習小提琴，不過他在長大後，並沒有如其它人只把樂器當成興趣，或是成為小提琴家；他選擇的是，成為香港極少數的小提琴造琴師。

 

 

小提琴造琴師李智朗（Ray）

 

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