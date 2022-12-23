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23/12/2022

棄木重生！卡板木、紅酒箱回收再造變簡約風傢俬、贈劏房家庭！年輕工匠︰塑膠、鋁罐以外，希望大家別遺忘回收木！

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　　「如果那麼多人做塑膠、紙張或是鋁罐的回收工作，為甚麼不可以去回收木材？」大學時期主修產品設計的 Oliver，本來未曾接觸過木工，全因一份自製木家具的功課，她與同學就想出利用學校附近的工廠廢置木材製作傢俬。當初只是為了節省成本，後來她卻發現香港的棄置木材問題嚴重，「每日大概浪費 500 至 700 多公噸木，我們覺得木材都是一個很好的素材，所以回收再用。」她在畢業後，更繼續發展「木材事業」，聯同幾位同學創辦 DOSHA woodcraft，用回收木材製作精緻家具小物，給予棄木第二次生命。

 

 

把卡板木、紅酒箱升級改造

 

　　現時香港的回收木材主要來自卡板木、舊傢俬、颱風後倒塌的樹木和建築木材等，原來常見的卡板木，搬運一、兩次貨物後便會扔掉，「我們覺得這樣很浪費，這麼美的木材為甚麼要扔掉。」所以 Oliver 早年也會跟拍檔前往工廠區回收卡板，那些殘破的卡板木經過起釘、刨木等工序，變成可用木材，之後按設計圖，切割、拼貼木材，最後塗上保護油，不消兩日便完成一件木家具，讓棄木逃過送往堆填區的命運。近年她們更與香港空運貨站、紅酒分銷商合作，每月收取約 1.5 噸的廢置卡板木及紅酒箱。

 

　　對棄木如此在意，主要原因是 Oliver 本身也熱愛大自然，「我很喜歡行山，接觸綠油油的地方，所以我真是很喜歡現時的工作，繼續做看能否去改變一點點。」老套點說，因為愛所以堅持。

 

紅酒箱由松木製成雖然質地較軟，但只要把幾塊拼湊一起便夠實淨。

回收木材後一定要刨木，因為卡板木就算看起來殘破，但刨走表面污漬會令它變回靚木。

 

下一頁︰免費為劏房戶度身訂造傢俱

 

 

 

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