蜜蜂都「上樓」！香港工廈養蜂為保育！人蜂共存可以做到嗎？城市養蜂人︰蜜蜂性情好溫純！

「如果蜜蜂消失，人類也會於4年內滅亡」，小小蜜蜂竟能左右全世界的存亡，聽起來匪夷所思，但想到沒有蜜蜂這種傳粉昆蟲，人類也可能面對糧食問題，其實亦不無道理。有見近年蜜蜂的數量在短時間內銳減，人們為了保育蜜蜂，開始興起城市養蜂，在各地城市的不同角落放置蜂箱，一到繁殖的「分蜂」季節，每個蜂箱有一半蜜蜂回到大自然尋覓新巢，正好增加蜜蜂數量。現時香港愈來愈多住宅、商場甚至酒店都在天台自設蜂箱，不過說到工廈單位內養蜜蜂，Harry可說是香港第一人。



熱愛大自然的Harry本來是一個攀樹師，因一次馬達加斯加旅行，對當地的原始生態及生活環境留下深刻印象，於是萌生教授當地人養蜂的念頭，讓他們以可持續的農業技能改善生計。回到香港後，他毅然轉行與朋友一起開始學養蜂，最初難免會撞板出錯，Harry就話最深刻的事莫過於被一群蜜蜂螫傷，「早期學習其實未熟悉牠們的狀況，又不是經常找到師傅，有時上網自學。例如網上看到外國蜂農用掃將蜜蜂趕離，但香港這品種不行，用掃的方法會嚴重嚇倒牠們，我們試過最犀利是一掃便很多隻追住我們針。」



下一頁︰花三、四日「踏線」！蜜蜂適應工廈環境不難