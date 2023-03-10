一隻「大鐵鑊」敲出空靈悅耳聲音！90後音樂人自製新興樂器「手碟」：這種震懾聲音給予人不同意義

當你喜歡一樣東西、一件事情，你會投放多少時間、心血在當中？會自己鑽研？自娛？還是會公諸同好？嘗試令更多人認識？音樂人丁浩峰大學時代，一次偶然在外地的公園聽到有人演奏「手碟」，叮叮噹噹柔和悅耳的聲音，深深感染著他，這種聲音、一隻叫作手碟的「大鐵鑊」，從始進入了他的人生……

可能很多人都沒見過「手碟」，也沒有聽過這種樂器的聲音。「的確常常都有人問我它是甚麼！」手碟製作師及音樂人丁浩峰（阿丁）每次聽到這個問題，都很有耐性為大家介紹這種新興樂器。

今次讓我先為大家講解：這個貌似「飛碟」的樂器是在2000年才出現的，是一種發展中的樂器，特別在亞洲地區，近年在香港開始有人注意。而阿丁第一次接觸手碟，則在大學時期到愛丁堡旅行時，經過一個公園見有人在演奏，「當時我被手碟嘅聲音震懾咗」。一隻又像飛碟、又以中式大鐵鑊的東西，竟然能發出既多樣化又悅耳的音調！

阿丁回港後，馬上儲錢並在網上買了一隻手碟！「玩下玩下，莫名其妙地好想試試製作！我只看到是兩塊鋼組成，就覺得好神奇，點解可以發出這種聲音！」而阿丁從小對自己有興趣的事物，例如科學，就會想把一切都弄清楚，更會埋頭苦幹不斷鑽研。他對手碟都不例外，會不停在網上搜集資料，想辦法自製手碟。

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