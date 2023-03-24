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24/03/2023

全職砌LEGO！夢想、興趣、養家集一身！神還原黃大仙祠、80年代銅鑼灣！大中華區首位樂高大師︰希望用LEGO細說香港故事

#Lego #黃大仙祠 #樂高專業認證大師 #銅鑼灣 #LEGO大師 #人物專訪
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Text: Louise Yuen Photo: Ronald Chang、Ashley Tsoi

　　常說LEGO可以變出千百萬種可能，從前砌的都是城堡、飛龍，今時今日LEGO更化身藝術品，融入大家的生活日常。好似Louis Vuitton去年聖誕櫥窗，就用上LEGO砌出巴黎地標—新橋；港產科幻片《明日戰記》又有1:1的LEGO版重裝甲，甚至在商場、公園等城市角落也能見到大大小小的LEGO版本香港建築物……這些大型LEGO裝置原來統統出自一位港產LEGO大師的手筆。

 


　　Andy自6歲那年收到媽媽送贈的機場LEGO模型，一砌便愛上，尤其是配備房子、車子的城市系列，「逐粒逐粒砌出來，再加上人仔，一手一腳砌出整個城市很好玩、有趣！」於是家中的LEGO收藏也愈買愈多。Andy長大後對LEGO的喜愛有增無減，日間在證券行工作，下班便回家玩LEGO放鬆一下，閒時更會參加比賽 ，又協助LEGO製作商場展覽，絕對稱得上是LEGO忠粉。而樂高專業認證大師，可說是LEGO官方對忠粉的最高肯定，目前全球只得21人獲得這名銜，單是創意爆棚、技術高超也不足夠，Andy因緣際會下官方推薦，才有機會得到「入場券」，競逐大師名銜。

 

忠粉認證！大中華區首位LEGO大師


　　「我記得那天剛巧小女兒提前出世，女兒出世之後，下午我便收到總監電話。當時丹麥總部想於香港、內地大中華區找一位樂高大師，支援LEGO未來十年於這地區的發展，總監覺得我是個合適人選。聽到消息當然很驚喜，另一方面也想是時候轉變，或者有機會將自己喜歡的事變成工作。」於是他去丹麥面試、交計劃書，接受了連串的考核，過五關斬六將，還經歷一年試用期，直至2015年才正式上任，成為大中華區的首位LEGO大師。

 


Andy於2015年正式成為大中華區首位LEGO大師。

 

 


下一頁︰13年後再挑戰！用LEGO重現熱鬧黃大仙祠

 

 

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