  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
有種生活
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/07/2023

入行50年木偶皮影師醉心「扯線公仔」！經歷傳統藝術興衰，對木偶「至死不渝」：不會丟棄任何一個

#中國傳統藝術 #皮影 #皮影戲 #掌中木偶 #演出 #提線木偶 #黃暉 #扯線公仔 #中國傳統 #木偶 #杖頭木偶 #人物專訪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung Photo: Ashley Tsoi, Celia Li, Ronald Chang

 

　　「如果木偶皮影這份工作可讓我做到死的那一天，我就覺得十分欣慰。」67歲的木偶、皮影師黃暉入行半世紀，現在還在為推廣木偶皮影這種傳統藝術而努力，就算他已過了退休的年紀，但仍從未想過放下他手上的木偶。

 

4種較流行傳統木偶各有優點

 

　　可能大家都聽過木偶皮影，但未必親身接觸過這種中國傳統藝術。不是聽木偶、皮影師黃暉說，也不知道中國傳統木偶原來有很多種，目前較流行的有4種，分別為提線木偶、掌中木偶、杖頭木偶及皮影戲，每一種都有不同的特性和有趣地方。

 

木偶、皮影師黃暉

 

　　提線木偶，俗稱為扯線公仔，是4種之中較完備的，因為從頭到腳都十分齊全，木偶師可以利用不同的線扯動公仔的手腳，令到提線木偶栩栩如生，活靈活現。採訪當日，看黃暉師傅用線操控著馬騮公仔，打開了木盒，拿起結他彈了起來。對！師傅只牽扯十多條線，就令公仔行動像活馬騮一樣，連握實拳頭這些細微的動作都可以做到。「不過，提線木偶的操控線很多，若在戶外遇上大風環境，就會影響演出。」

 

由受訪者提供

 

　　第二種是杖頭木偶，以前又叫做揸頸木偶或者手托木偶，相對較易操控；第三種是掌中木偶，在台灣又種布袋戲，只用手掌和手指就可以控制，較適合武打場景。最後一種是平面木偶，叫作皮影戲，利用操控桿控制半透明的皮影，靠著燈光打在白幕上，呈現著一個又一個不同色彩的影子，十分漂亮。

 

　　看著老師傅操控木偶精彩絕倫，更引起不少童年回憶；但，為何現時愈來愈少看到這類傳統表演？

 

下一頁：經歷傳統藝術興衰+決定創立公司推廣

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多有種生活文章

你可能感興趣

#中國傳統藝術 #皮影 #皮影戲 #掌中木偶 #演出 #提線木偶 #黃暉 #扯線公仔 #中國傳統 #木偶 #杖頭木偶 #人物專訪

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk