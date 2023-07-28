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28/07/2023

藝術家背後的藝術家！由OL轉做月入$5,000裱畫師：裱畫讓我的完美主義性格完美發揮！

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Text: Kennis Wong

 

 

更詳細專訪內容，記得往下看！

 

　　「三分畫，七分裱」，一幅畫作，除了創作人的造詣，亦需要有裱畫師替其做裝飾工序，好像把作品弄平、鑲畫框等，令作品錦上添花。欣賞一幅畫作的時候，你有留意裝裱的手工嗎？這門工藝，不單需要細心，還需一雙巧手，不易學，亦不難精，要花時間邊做邊學邊累積經驗，入行的人也見少。不少畫家朋友都說，裝裱行業好像愈見式微，現時大多由老師傅去做，一旦老師傅退休，恐怕難找年輕一代繼承。凡事有例外，最近認識一位30歲出頭的裱畫師，學藝6年，在自己約100呎的小小工作室，默默鑽研裱畫，更從裱畫中得到滿足感、找到自己的「最佳位置」。

 

　　裱畫師Josephine 30歲出頭，沒想過已學習裝裱工藝6年；以為她修讀藝術、視覺藝術之類，其實她大學時期修讀音樂，主修作曲，畢業後做過不同工作，試過教琴，又當過OL，一直覺得「工作不一定與興趣掛鈎」，只要維持到生計，在空餘時間做自己想做的事就開心。日子一天一天地過，她漸漸發覺不想再「朝九晚六」規律地工作，毅然離開辦公室。機緣巧合下認識到裱畫師梁先生，每一個裱畫工序的精工細緻都讓她驚嘆，Josephine對這門手工藝產生興趣，於是向梁先生拜師，想向裱畫這一行進發。

 

下一頁︰學師過程漫長 用6年時間成第一位學滿師之徒

 

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