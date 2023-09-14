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14/09/2023

人氣作家天航與粉絲讀者經歷人生高低！研發AR遊戲、有聲書培育下一代！「窮作家」視寫作為終生事業：我可聯繫世界與時代

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Text: Kennis Wong

　　你有沒有試過追隨一個偶像十多年，所有他的產品都會入貨，當有見到他的機會，即使排足幾小時也在所不惜？這些追星場景在現今香港很常見，但被追捧的都是當紅藝人，很難想像是一位小說作家——說的是「天航」！如果你是他的粉絲，一定說得出幾個經典系列，天航部分小說系列如《D系列》、《超超新派運動武俠系列》橫跨了十多、二十年，讀者們仍然沒有放棄追看，不少更由中小學第一次看他的作品，再到現時成家立室帶同子女「入坑」。以「窮作家」見稱的天航，堅定地說自己熱愛這份工作，人生的高低起伏，閱讀風氣改變，對他在寫作及出版界的發展有甚麼影響？

 

更詳細專訪內容，記得往下看！

 

第一本書：最難忘的生日禮物

 

　　不少人面對公開試巨大的壓力，都會發掘一些興趣讓自己可以有喘息的空間，當時仍是一個預科生的天航就選擇以寫作減壓，更大膽投稿到報章及出版社；大學時期他被出版社賞識，在2000年天航生日當天，為他出版第一本《戀上白羊的弓箭》！收到這份生日禮物的雀躍，天航到現在仍然難以忘懷，更形容「是人生最開心的時刻之一」。在書界初出茅廬的天航以純愛小說《戀上白羊的弓箭》吸引不少書迷，後來推出科幻、運動有關的書同樣大受歡迎，當時的收入可以為自己賺取大學學費及宿舍費，他笑言：「當時寫書是正職，讀書是副業，畢業後未久又開了自己的出版社」。

 

（圖片來源：由受訪者提供）

 

　　查看他每個系列第一本書的出版年份，很多都是由2000年初，但完結篇卻在這幾年才公諸於世，當中相隔十多年。一來是因為當時報紙專欄十分流行，天航在多間報社投稿，於是愈寫愈多系列小說，分身不暇使他未能頻密地把系列逐一完成。後來天航在2013年與交往數年的台灣女朋友Emily結婚，並誕下麟兒Hugo，不久Emily癌症復發，在愛人患病至再度復發這4年間，天航暫停出書，在醫院守護太太之餘，亦慢慢寫作，為將來再次出版作準備。太太最終不幸病逝，天航沉澱一陣子重新出發，相繼完成小說系列及繼續營運出版社。

 

　　面對這段傷痛，天航不帶遺憾，更慶幸自己是個作家並創立了自己的出版社：「出版社營運自由度很大，因為我還有些舊書在賣，尚可維持生計，我對讀者很有信心，暫停一會都會願意等我，我陪伴太太到最後一刻，真的一點遺憾都沒有」。

 

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