毛公仔修補 | 單親媽媽義務為網友縫補心愛公仔！快餐店「應診」為人重拾歡笑回憶！公仔醫生Sabrina：摯愛無價！希望成單親榜樣回饋社會

大家有沒有看過卡通片《玩轉腦朋友》？女主角韋莉有一個「幻想朋友」 乒乓陪伴她成長，度過喜怒哀樂。我們難以知道自己的腦海裏究竟有沒有這位「朋友」，但大家小時候大概試過把身邊的毛公仔當為玩伴，出門帶著它、睡覺又抱著它？長大後，眼見公仔殘破，會否不捨得扔掉？Sabrina是一位義務「公仔醫生」，幫過無數的網友修補他們的「摯愛」，這些公仔對於他們來說，都極有紀念價值，甚至有人將公仔拿給Sabrina一補再補。雖然有些人不惜花上大量金錢挽回童年玩伴與回憶，不過Sabrina沒有將自己的手藝化作生財工具，堅持不收費，更用自己的工餘時間約網友見面「應診」，修補公仔對她有甚麼特別意義？

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把興趣變成義務工作

Sabrina小時候就愛手工藝，至今都離不開針黹，「我從小到大都很喜歡手工，中學家政堂學習縫製衣服，長大後下班會參加造手袋等興趣班。」在一次尋覓適合的手工藝課堂的時候，看到一個教人製作公仔的興趣班，毫不猶豫就報名了。

在課堂中，她掌握好技巧，課餘卻一直沒有太多的實踐機會，最多只為自己的兒子修補寶貝公仔，直至有一次參與兒子學校家教會聚會，遇到另一位家長：「當時他的兒子有個陪伴長大的公仔破爛，知道我擅於做手工，便問我哪裏可以修補公仔。」當時Sabrina自動請纓為公仔作小修補，這位家長便成了第一位「求診者」，後來經朋友介紹到商場活動擔任義務公仔醫生，認識了一些「同行」，大家提議Sabrina開設Facebook專頁，她的「義診」之路便正式開始！

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