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17/11/2023

古董巴士迷駕40年珍寶巴士遊走香港！花年半全職復修退役巴再攞牌照：活生生有聲有畫讓下一代看見歷史

#新巴 #人物專訪 #公共交通工具 #巴士 #中巴 #古董巴士 #交通演變 #退役巴士 #交通史 #珍寶巴士 #巴士迷 #博物館
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Text: Louise Yuen Photo: Celia Li, Heizel Choi

　　舊式雙層巴士，可說是香港人的集體回憶，從前的車廂未設空調，炎夏坐車總會汗流浹背，悶熱時只能打開車窗唞涼，有時又有昆蟲飛進來，現時想起來每程車都成了一幕幕難忘的城市風景。隨時代變遷，這些「熱狗巴士」遂漸被冷氣巴士取代，繼而退役，現時已經難以在馬路上見到這些舊巴士。但難遇見不代表見不着，古董巴士迷 Siky 早在 2017 年把經歷過中巴、新巴年代、車齡逾 40 年的經典珍寶巴士帶回家，1.5 年間花盡心機翻新復修，成為現時香港唯一持牌行駛的退役古董巴士，車上盛載的是回憶，亦是香港公共交通工具的歷史。

 

 

珍寶巴士前衛改革 改寫日後的巴士設計

 

　　有人話「能在香港行走的巴士，全世界都能通行」，原因是香港的道路多彎又路窄，巴士要上山下山，加上載客量高，所以對巴士的設計、性能均有一定要求。從前的巴士對 Siky 來說，最大吸引力就是其獨特性，「以前很多巴士款式是廠商為了香港市場而製造，其他地方沒有的，我覺得這是很有代表性，現在就不是了。」

 

（圖片來源︰Donald MacRae）

 

　　像 70 年代起在港服役的珍寶巴士，是本港第一代後置引擎巴士，車身闊度由原來的 2.45 米增至 2.5 米，可載更多乘客，而且一改沿用多年的巴士設計，把引擎放在車尾、車門及錢箱移至車頭，成為首部可供一人控制模式的巴士，省卻車上售票員及守閘員的多餘人手。今天看似平常，但在從前都是巴士的前衛改革，難怪 Siky 說若果沒有珍寶巴士，今時今日巴士也未必有現在的格局，「所以在巴士演變的歷史過程上，這輛車是一個轉捩點。」

 

 

下一頁︰憑對古董巴士的執著 花盡心思維修

 

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