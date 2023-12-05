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05/12/2023

攀樹師工作苦與樂！驚到腳軟唔識郁、遇死老鼠屍水點克服？斬百年老樹感慨Wrong place wrong tree！修樹師謹慎落每一刀：樹木都有生命！

#人物專訪 #颱風 #樹木 #倒塌 #塌樹意外 #攀樹員 #攀樹師 #樹藝師 #職場人語
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Text: Sammy Leung Photo: Tony Leung

　　還記得幾個月前的颱風及暴雨嗎？颱風把香港的樹木吹到東歪西倒、連根拔起，部分樹木甚至出現倒塌危機，一個不小心可能會釀成塌樹意外，危害途人安全。在暴風雨過後，大家走在街上，都會看到四處滿目瘡痍的景象。一周過後，街上的雜物及樹木已經被清理得七七八八，但你有沒有想過這些工作是由誰來做呢？女攀樹員阿飯指，每逢颱風前夕及過後，都是他們最忙的日子，因為要移除有機會造成危險的樹木。一聽到攀樹師，可能腦中都會浮起這個疑問：「攀樹師及樹藝師到底有甚麼分別？」

 

 

樹藝師、攀樹師：一文一武評估樹木健康結構合作修樹

 

　　「樹藝師及攀樹師是一文一武，樹藝師的好像樹醫生，會評估樹木的健康、結構安全等問題；而攀樹師則根據樹藝師的指令修整樹木。」女攀樹員阿飯一邊帶記者去修樹現場一邊解答。看著街邊一棵又一棵的樹木，在我們眼中可能大同小異、並無差別，但阿飯卻能逐一指出樹木的問題：「行人路上的樹木，我們要考慮其安全性，會否影響其他道路使用者或行人？」樹木生長時擋著路燈，便要移除該部分的樹枝及樹葉，以免大家晚上摸黑走路；若樹木開始枯萎就要考慮修剪或移除，避免造成意外。

 

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