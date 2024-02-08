通勝列入非物質文化遺產！係不老百科全書？蔡真步堂堪輿、曆法家學承傳四代！傳人蔡興華︰通勝很有生命力

通勝從前是居家必備的萬用書，大家用來擇日、學英文，當中蘊藏不少日常百科，大家又有沒有仔細看過？最近我們拜訪了香港唯一編纂通勝的蔡真步堂傳人，了解一本通勝到底是怎麼鍊成，蔡氏家族又如何承傳這個非物質文化遺產。

天文曆法學家蔡最白早在清光緒年間，於廣州創立真步堂，每年刊行曆書，涵蓋春牛圖、時辰吉凶、忌項等等。這門曆學業務一代傳一代，來到孫兒蔡伯勵手中，他就把字號搬到香港，繼續把蔡氏家學發揚光大，直至2013年，《真步堂通勝》更被省政府列入非物質文化遺產。為承傳家族的曆書學問，已為本港勘輿權威的蔡伯勵從前就開始培訓 11 位子女隨他學藝，當中排行第 7 的蔡興華繼承其編纂曆法工作，與 3 位兄弟妹一同成為真步堂第四代傳人，負責編撰通勝、擇日子、看風水等。

蔡興華記得，兒時放暑假會與兄弟妹一起推木頭車，運送新出版的案頭日曆、通勝、掛曆至附近文具店，交給他們發行；長大後再協助爸爸為通勝排版，「以前長輩的中文書法很漂亮，爸爸就找書法家寫字，然後將它們列印出來，譬如在宜忌中常看到的祭祀、祈福、開市、交易、嫁娶等，我們就剪出來、貼上稿紙再進行校對。」製作春牛圖也是如此，旁人或認為這樣剪剪貼貼、做小手作很有趣，蔡興華卻解說，每個月有 2 張稿紙，農曆一般是 12 個月就有 24 張；若是潤月就變成 26 張稿紙，「要做很多工作！」所以兄弟姐妹總是分工合作，有人負責編，有人負責剪貼，有人又負責校對，最後由爸爸作校對，大家一起齊心協力出版通勝。

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