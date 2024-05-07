  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
有種生活
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/05/2024

巴黎奧運掀霹靂舞熱潮！從自學、參加大型比賽到參加《全民造星V》，望搣甩B-Boy負面形象「帶入屋」！港隊代表B-Boy C Plus施嘉鑫：霹靂舞令我學懂自我表達！

#人物專訪 #霹靂舞 #ViuTV #施嘉鑫 #全民造星 #B-Boy #Breaking #C Plus #巴黎奧運 #奧運
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

 

 

　　霹靂舞（Breaking）帶給你的印象是甚麼？夜蒲？夜青？街童？或許小時候看到人們在街頭跳舞都有一種負面的既定印象，但其實霹靂舞是讓很多舞者找到自己、學懂自我表達的途徑。2024年巴黎奧運，霹靂舞正式成為其中一項賽事，全城矚目、期待這種舞蹈踏上奧運舞台之際，有一名香港出身的霹靂舞運動員，想透過霹靂舞說故事。

 

　　告訴你學霹靂舞的不是壞孩子，希望大家從他身上了解到這個富有藝術感的體育運動，想話你知霹靂舞對他而言是甚麼，為霹靂舞除去這些既有Hashtags！

 

從在學校開「舞林大會」到正式學霹靂舞

 

　　「我叫C Plus施嘉鑫，是香港霹靂舞代表隊成員」，C Plus鏗鏘有力、挺直胸膛，堅定地自我介紹，想不到原來未接觸霹靂舞之前，是一個默不作聲的男生。C Plus自言從小寡言，不太會表達自己，直到14歲時，沉迷觀看當時最流行的台灣綜藝節目《棒棒堂》、《黑澀會》因而認識霹靂舞。「當時看影片，看到節目內有人跳這種舞，發現原來可以用一隻手支撐身體，然後用頭部轉圈」，雖然事隔十多年，C Plus憶述時仍然十分雀躍。

 

　　對霹靂舞著迷的他，於是每日回校和同學準時展開「舞林大會」，以為有甚麼高手在民間，但原來他們全部都不懂得跳霹靂舞，只是默默地上YouTube找台灣教學影片再自學。一群人集體跳舞，引起老師的關注，隨即制止，但當時他們對霹靂舞的熱情沒那麼容易熄滅，老師沒法子下直接請來導師讓他們正式學跳舞。

 

 

　　「所有事都由零開始，發現大家有興趣看，之後一起比賽、表演，最巔峰時，跳舞成為生活必需，一個月內一星期跳足7天，後期朋友聚會都不應約，一心只想著跳舞，經常跳到很晚才回家，弄得滿身傷患，家人擔心我是不是打架，朋友都不理解，漸漸社交圈子都改變」。C Plus說。

 

 

下一頁：跳舞帶給「我」甚麼？

 

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多有種生活文章

你可能感興趣

#人物專訪 #霹靂舞 #ViuTV #施嘉鑫 #全民造星 #B-Boy #Breaking #C Plus #巴黎奧運 #奧運
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk