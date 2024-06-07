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07/06/2024

端午節2024 | 全女班龍舟隊為「平等」成軍13年！無分年齡職業娘子軍只憑熱血！風雨不改操練、齊心經歷甜酸苦辣！妳小龍：一條龍一條心！

#職場人語 #端午節 #龍舟 #龍舟隊 #妳小龍 #團隊
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Text: Louise Yuen

 

　　「如果真的參加比賽，隊伍可能選一個操練少的男生，所以我們就是跳出來划龍舟的女生。」 

 

　　端午節觀賞龍舟競賽是指定動作，現時香港不乏女子龍舟隊，當中最有名的算是成立了 13 年的「妳小龍」。這隊非一般的女子龍舟隊，由 20 歲至 60 多歲不同職業的成員組成，律師、投行秘書、警察、家庭主婦、湊孫的婆婆都有，各人有著不同的生活模式，但大家為了龍舟各自付出，一起嬴過一場一場的比賽。

 

 「妳小龍」龍舟隊成員Dodo、阿姜、阿V及豬（左至右）

 

　　傳統的龍舟其實是男生限定運動，從前女孩子只能划鳳艇，或在岸上當啦啦隊，為隊伍打氣。隨時代變遷，現時划龍舟的健兒有男有女，「妳小龍」的初代成員就是來自不同龍舟隊。決心組成全女班龍舟隊，全因兩個字「平等」，未成軍前大家各自在隊中付出過許多時間、汗水，卻可能因為性別原因，得不到比賽正選落場的機會。好像元老級隊員 Dodo 曾是某學會龍舟隊中最勤力操練的女成員之一，「但該龍舟隊的男生多，女生只有她們兩、三個……始終一個不操練的男生，力量可能大過經常操練的女生，這真的無法騙人。」正因如此，教練發哥在執教的不同隊伍中，集合了 10 個有潛質的女生並組成一支「小龍」女子龍舟隊。

 

下一頁︰一條龍一條心！一起走過高山低谷

 

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