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13/01/2022

「用戶體驗」好重要！一個好設計如何改變大眾消費模式，增加公司利潤？

#職場 #用戶體驗 #產品設計 #Business Design #Journey Design #Usability Design #消費者 #消費 #改變生活 #marketing
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    本欄每周四更新

    我做Marketing

　　用戶體驗 / UX （User Experience）喺現今產品/ 服務設計中扮演著十分重要嘅角色，好嘅設計能夠改善使用體驗之外，亦可以改變大眾消費模式，從而令公司增加利潤。其實UX多年前已融入生活當中，簡單如「左上右落」、「男左女右」設計概念，早已經喺道路、扶手電梯、洗手間等設計中反映出來。

 

　　大眾對UX嘅解讀方法有好多，而要造就一個好嘅用戶體驗，從宏觀上看可分三大方向分析同處理，「Business Design」、「Journey Design」、「Usability Design」。「Business Design」重點放於整個生意如何創建，意思係要先搵出巿場上嘅盲點同需求，再配合用戶體驗思維、科技同創意，去設計出全新產品/ 服務推出巿場。近年盛行「電召私家車」App 同「外賣」App 就係一個好好例子。創辦人了解公共交通工具/ 餐廳嘅痛點，知道用家真正需要，再配合手機App去連繫用家、商家同服務提供者，解決問題時亦造出雙/ 三贏局面，所以推出後大受歡迎。

 

（網上圖片）

 

　　而「Journey Design」重點係整個流程中不同事件嘅安排。用家喺使用產品/ 服務前/ 中/ 後整個流程，如何設計每個步驟先後次序、如何配合唔同場景嘅出現次數同內容、如何於時間上作最好安排等等，都係Jounery Design。其實呢類設計經常喺日常生活出現，當中「三次點擊法則」就係其中一個常用於手機同手機App設計概念，而Apple於設計iPhone時亦有使用「三次點擊法則」，其意思係希望用家能夠於三次點擊內達成目標。有研究指如果三次點擊後未能夠達成目標，用家開始缺乏耐性，會感到挫敗繼而放棄。所以設計師喺流程上嘅安排、每次畫面上表達多少訊息等都花盡工夫。不過順帶一提，雖然「三次」法則被廣泛使用，但近年漸漸開始受到質疑，因設計師為減少點擊次數而令事情變得更麻煩，近年更有研究指「四次」效果比「三次」好。所以設計重點並不在於兩、三、四次，而係每次點擊嘅原因同出現內容，都要有其意義，先能夠帶領用家經舒服地完成整個流程。

 

　　最後「Usability Design」，重點係如何將好嘅用戶體驗同視覺界面（UI/ User Interface）取得平衡。用家使用產品/ 服務當刻，每一個細節位如按鈕位置、產品大小、文字內容及出處等等，美觀之餘亦要簡單易用。最常見例子係，當大家使用手機App時，常用按鈕會放置於手指公附近，方便用家單手操作。而喺內容資訊為主嘅網頁中，較重要嘅內容都放於左上方，配合大部分人左到右嘅書寫同閱讀習慣。

 

　　隨著科技同時代嘅改變，以上三個設計概念亦會出現不同變化。但不變嘅事情係，當設計一個好嘅用戶體驗時，必需層層遞進地觀察、分析同設計，先能達至最佳效果。用戶體驗除咗係一種生活嘅美學，更係一種改變思維同習慣嘅學問。

 

 

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