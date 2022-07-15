空降上司之基本：一個好開始、一個計劃、一個期望！

「空降」喺香港職場上一件常見事，不論你自己係部門嘅空降主管，定係有人空降成為你上司，都絕對唔係容易處理。如身為空降嘅你，上中下不同級別嘅同事都會對你評分，只要有組人對你期望有落差，之後都十分麻煩。如果空降要有一個好嘅開始，就必先定下一個計劃，同一個期望。

空降同事好多時有一個誤解，害怕如果唔快快表現自己，老闆同同事們就會覺得自己無能，亦會怕遲遲唔同團隊打好關係，就會錯失黃金時機。所以上任後會急急推出新決策或作翻天覆地嘅決定，希望樹立形象。但愈心急，就愈易做錯事。空降後首要事情反而係先定下一個時間表，例如同老闆定下兩星期或一個月期限，首一個月內先觀察公司、團隊、業務、流程等，其後再同老闆同同事們發表你嘅鴻圖大計。公司愈複雜、職位愈高，時間可能需要更長。喺限期前盡量唔做太多改革性決定，一來可以為自己設一個保護底線，二來免得未看清楚大局前就做錯決定，最後令老闆覺得你缺乏思考力，對你失去信心。

《上司實習生》劇照

另外，好多空降上司喺試用期時都會為自己定立三大目標，分別係工作目標、管治目標同交際目標。對團隊工作效率同質素有改善、妥善管治下屬，同時亦能與不同部門有好好嘅外交，最緊要比「前任」好，但其實最重要反而係「期望目標」。唔同公司工作同溝通文化必有差異，大家心目中嘅「快」、「好」、「多」等等定義都好唔同，究竟一月開一次會議係正常，定每日做三份計劃書先叫常態，可以有好大落差。另一方面，不論自己本人、同事們還是老闆，都對你有一定嘅期望。老闆希望佢能夠好好管治團隊，下屬希望新上司能夠處理之前爛攤子，其他部門同事亦希望新同事係一位「正常人」。所以自己、同事、老闆也好，為每個單位各自定立一把尺係必須的。而尺嘅數量必定比正常情況為多，其後再嘗試慢慢將尺與尺之間嘅距離收窄，先能夠減低落差帶來嘅麻煩。

其實空降重點未必係喺工作之上，反而一啲辦公室軟技能（soft skill）先係作為上司之基本。你係人哋上司，而同時亦係人哋下屬，唔好忽略呢啲軟技能，先能夠好好保護自己時亦唔會被人利用。