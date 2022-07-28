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28/07/2022

見工有Offer卻陷兩難：未達心目中人工？仍在等首選公司答覆？小心處理以免無咗份工！

#職場 #見工 #搵工 #獲取錄 #招聘 #兩難 #人工 #打工仔
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　外國研究數字統計，求職者每次搵工大約寄出21—80份申請後，就會成功獲得工作。正常情況下，每次搵工平均會有2-3間公司聘請。獲公司聘請必定係開心事，但打工仔喺接獲offer時經常遇到兩難局面，如果處理唔好易會連份工都冇埋。

 

《未生》劇照

 

人工可以更高

 

　　打工仔一定要記緊一點，人工係自己嘅事，唔早早做功課，唔努力同公司爭取的話，公司同面試官係冇責任幫你。所以如果一早已經覺得人工太低／唔成正比，或感覺唔太舒服，就要及早提出。當公司確定offer後或取錄過程已經開始咗的話，就唔應該再喺人工上同對方糾纏，更唔應該馬後炮地指對方壓價。一來會大大影響印象，就算最終加咗人工，但未返工老闆已對你失去好感。二來由開始到面試過程完結並唔係短時間，自己亦有責任去了解該職位嘅人工水平同埋自己可爭取範圍。曾經有應徵者到簽合約當日，先提出要求加人工，最後因公司感到被要脅而直接取消是次聘請。其實你有人工concern ，對方亦有budget concern。

 

首選未有答覆，但次選已取錄

 

　　呢類情況其實好常見，甚至好多時返咗工一、兩星期後首選公司先確定取錄。所以當次選公司通知你獲得取錄時，接下來幾日就變得十分重要。第一件事係要「拖住」次選，為首選爭取時間。首要事情係要表達你對獲聘十分感謝，但又唔好「say yes」，然後嘗試向公司提出跟進問題及再次面試。跟進問題包括係幾時要答覆取錄確定、取錄流程同需時、工作上班詳情等，以電郵對答能爭取更多時間。再次面試並非重複同同一面試官見面，而係要求與直屬上司（如從未見面）或其他經常交手部門主管會面，表達你為咗未來數年工作穩定，所以想多了解公司內部運作。以上兩個方法都係常見而能有效爭取時間。

 

　　另一方面，要有技巧地催促首選，同時亦要間接地令對方知道你有多個機會。可以向首選表達你對該公司深感興趣，對方亦係自己嘅首選，希望盡快得到回覆。如限期尾時仍未收到答覆，先考慮直接同該公司提出自己已經收到另一公司嘅offer。如果催促過程拿捏得宜，更會令對方覺得你有競爭力，提高成功機會。

 

　　最後一點值得留意係，就算口頭／電郵接受offer，但最後因某啲理由而放棄咗，其實亦毋須太介意，因為最後關頭放棄／轉軚係十分普遍。良擒擇木係人知常情，只要拒絕時做得「好好睇睇」，他日仲有相遇嘅機會。

 

 

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