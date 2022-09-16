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16/09/2022

搵工面試│由自我介紹到詳談工作：緊記說重點不累贅，掌握節奏對答如流！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　面試時好多人會集中練習背讀CV內容，而忽略咗如何同面試官建立一個好嘅「First Impression」。其實人事部收到CV後提出面試，即代表CV內容已經係成功咗一半，所以好多時要注意並非CV上嘅事情，而係面試時對答感觀。雖然次次面試都有不同，但只要開始時懂得掌握對答嘅節奏，就能夠同面試官同步，令對話變成朋友交談般，產生協調感。另一方面，有一個好嘅節奏可以令自己更為安心自然，放下緊張情緒。要做到好嘅節奏，先由自我介紹做起。

 

　　當然面試冇一個絕對正確嘅內容結構，都因自己／面試官風格而定。撇除語言測試同其他測驗等，面試第一部分一定係自我介紹。好多人習慣會喺自我介紹中詳談生平所有事，但並不是一個好方法，數十分鐘連珠砲發式嘅對話好易令人感到不耐煩，更會打亂面試節奏。其實面試開始時嘅自我介紹，應盡量保持簡單流暢。唔需要將所有工作都逐一詳談，嘗試以2-3分鐘內完成為目標，主要談及過去、現在、未來嘅工作目標、方向同理念。能簡單地為自己職場生涯作簡介，會令人覺得你思路清晰有條理，而提及過去、現在、未來更會令人覺得你目標明確，有一個良好印象。

 

《她很美麗》劇照

 

　　第二部分先開始詳談每份工作內容，但一點要注意，詳談還詳談，如面試官無問，盡量唔好過分深入談及每一項細節。一來拖慢節奏之餘亦令面試官會覺得浪費時間，二來過分詳細反而有可能令人覺得你技術程度或成績與職位不符，如現職經理時嘅工作內容看似一位主任，覺得你根本未到位。所以談工作時，先談大方向，對方感興趣時再層層遞進，保持住一定嘅節奏，唔好「悶親人」。

 

　　好多人面試時一緊張就會不停講嘢或提問，希望用說話去掩飾不安感，但最後往往都令人覺得你「太chur」。或者相反，面試緊張到唔敢開口，間接逼面試官作主動，要不停向你提問以保持面試過程順利，但亦因為咁最終令人覺得你太過被動而不被取錄。其實要避免以上問題，大家可以以兩、三分鐘為一個單位，每當一方連續三分鐘有你／佢講、冇佢／你講時，就代表問題開始浮現。同時亦要留意雙方說話分量嘅比例，面試係一場互相了解嘅過程，佢想了解你嘅背景，同時你亦想了解公司嘅情況，所以對話分量唔會一面倒傾向一方，五／五或六／四比例係最好。

 

　　如想面對不同面試官都能應付自如，多練習如何控制時間長短係十分有用。嘗試練習將自我介紹能於三十秒、兩分鐘、五分鐘內完成，不論短、中、長時間嘅演講內容都能保持流暢，能說出重點而不累贅，除咗幫助你控制唔同情況嘅面試之外，亦可以訓練自己高效地掌握內容重點，能加強分析力同理解力，對工作亦十分有幫助。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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