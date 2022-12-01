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01/12/2022

AI養豬潛力龐大，大企業紛紛進軍巿場！智能農業是大勢所趨？真的有利可圖？

#農業 #養豬業 #智能養豬 #智能農業 #豬臉識別 #科技 #企業 #豬肉需求 #投資者
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

　　人臉識別看似只係近年先能夠普及化，現時大多用於手機、保安、出入境等。其實類似技術早於幾年前已經開始於農業上採用，可以稱為第一代智能農場產品。而再早10多年前亦有「農場機械化」概念，當時出產咗好多一站式自動化工具如剪羊毛機、機械擠牛奶機、自動灑水器等，為農民帶來不少方便。但自動並非智能，好多工序仍需人腦做決定。隨著近年大企業開始向農業加大投資力度，智能化亦隨之而走進農場中。

 

　　雖然近年因出現不同禽畜等疾病，令傳統農業大受打擊，但其巿場潛力不能忽視。有調查數字指全球豬肉總消費巿場以中國最大，當中中國消費豬肉比例高達六成，需求有一定規模。而全球養豬巿場亦高達近一萬億，只要能以科技對農業進行改革，改善疾病問題同時加強養豬效率，巿場潛力必然比現有更為龐大，引來不同企業開始投資豬隻巿場。

 

　　京東早年已研發豬臉識別等技術，透過分析豬臉同聲紋去辨認豬隻，繼而控制豬隻食量，減少出現過重或過肥情況。同時間亦會觀察豬隻體溫，盡早搵出有病豬隻，減少豬群互相感染。而互聯網技術公司網易已投資養豬技術，希望為豬隻提供高效生活環境，提升回報率。另外韓國科技公司M3SEN去年推出豬隻24小時智能監控方案，希望提高幼豬存活率。微軟亦現正研究智能農業，希望支援永續農業嘅發展。眾多大企業進軍智能養豬巿場，估計每年能為巿場慳近數以百億，減少三至五成人手成本，提升利潤最少5%。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　雖然智能農業為大勢所趨，亦已經有數年發展經驗，不過其實要長線持續發展並不容易。數字指長遠能減省成本，但反觀初期投資成本就十分昂貴。除軟硬件開發成本外，時間成本亦係重要一環，要開發一套科技以處理所有農場，並非一朝一夕。成本增加則會令售價上升，短期內如過度發展可能對巿場造成打擊。另一方面，農業係一門較傳統手藝，農民大多以中年、老年人為主，難以接受將自己傳統手藝被科技所取代。

 

　　智能養豬已經開始咗幾年，雖然不斷有新投資者加入，可惜暫時還未見有實質改變。農業智能化係必然嘅事，而養豬巿場只係佔智能農業嘅一部分，其他禽畜同蔬果巿場亦有很大空間。但相信仍要一段較長嘅路，才能真正普及整個巿場。

 

 

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