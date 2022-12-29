人工智能創作奪美術比賽冠軍事件，惹道德及版權爭議！當AI發展愈普及，人類恐懼愈大？

人工智能發展速度飛快，近年AI／電腦仿真相關技術所產出嘅相片、影片或語音等已經令人難分真假。例如部分企業已開始使用AI語音對話以取代真人客服，聲音及應對幾可亂真。而早前亦有外國公司推出AI 圖像創作系統，有玩家利用該系統創作嘅圖像參加美術比賽，其後更獲得冠軍。事件後來引來不少爭議，同時帶出人工智能將來產生嘅問題。

美術比賽事件中其中一項爭議重點就係道德問題，經人工智能所產生嘅作品是否屬於原創／創作一種。今次作品由一個叫「Midjourney」人工智能生成器所「創造」。大眾只需登入社交平台Discord 並加入Midjourney 群組，再輸入簡單生字以描述圖畫內出現嘅人／物、風格、顏色、元素等等，系統就會免費自動生成圖像。玩家之後可根據結果再修改／加入新生字以完善圖像。用戶亦可以付款訂閱購買不同功能，而創意同美感則靠玩家自己發揮。雖然整個過程都由玩家一手包辦，但有人批評此過程及產出有違創作本義。不過亦有人認為人工智能只係一種工具，同畫筆或Photoshop 等工具一樣，分別在於先進程度不一，只係大眾未能接受新科技而帶來衝擊。

《智能叛變》劇照

第二項爭議點係作品版權屬於創作者，定係人工智能系統工程師，甚至係人工智能本身。本義上電腦系統只係一種工具，版權應屬創作者所有。但實際上創作者未有參與製作過程同產生運作，系統完全處理整個創作，加上同一組生字指令亦有機會出現不同結果，更令人感到電腦系統主導較多創作層面，所以創作者並非用家。其實版權屬誰重點在於何謂創作，發出指令嘅創作者先係創作核心？定收到指令後進行創作嘅過程先屬於創作？令人值得反思。

雖然近年人工智能大大普及化，看似大眾對人工智能接受程度十分高，但有專家曾指出，大眾對此嘅接受程度其實十分低。一來道德問題令大眾未能完全認同，二來當人工智能去到一個難以辨認時，人類反而會感到恐懼，甚至會可能產生對抗性。未來科技發展急速已成事實，所以人工智能長遠發展其實不在於技術層面，而在於人類嘅恐懼。