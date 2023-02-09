全球通脹下「即期貨品」更好賣？點解具巿場潛力？這兩大銷售策略狂吸客群！

近年全球通脹不斷上升，2022年平均通脹數據上升至8.8%，係20年來嘅新高。而去年尾亦有經濟分析機構指出，全球生活成本最高為紐約同新加坡；第二名係特拉維夫；第三為洛杉磯；而香港則排第四。有預測通脹已經見頂，今年有機會慢慢回落至6.6%。

物價不斷上升，對巿民大眾影響最大，不論係日用品、能源以及糧食等，都對不少家庭帶來負擔。因巿民需要抗通脹嘅良方，繼而令好多二手巿場相關嘅生意成為商機，如即期貨品亦係潛力巿場之一。

其實將貨品分類成即期貨品再包裝銷售嘅概念早已於2012年出現，2015年更開始慢慢成熟起來，到近年因通脹升溫先受大眾關注。即期貨品主要以蔬果同飲品為主，其次為罐頭食品同生活用品等。現時即期貨品價錢平均為正常貨品一半，最多更可以比正價低80%。而不同公司對「即期」都有不同定義，短則一星期，長則更可以一個月或數個月不等，視乎貨物類型而定，但整體嚟講對不同客群都極具吸引力。

此類營銷策略主要分兩大類，最初以超巿為主。好多國家嘅大型超巿已經設有「即期區」，除將即期貨品分類外，更有組合購買優惠。以中國為例子，對比2020年，於2021年銷售即期貨品嘅公司／超巿增加約有80%，當時巿場估值更高達數百億元，潛力無限。

而第二類營銷策略為即期貨品綜合網上銷售平台或網上超市。先向實體商店、製造商及農場回收或收購貨品，再轉售到商戶同直接銷售到大眾。因製造商同農場等都經常積存大量即期貨品，批量銷售對買賣雙方都係雙贏局面。美國一間於2018年創立嘅網上超巿，初期主要向農場收購即期貨品，再於網上平台出售。創立後不久已於37個州份擁40萬顧客，收到過千萬訂單，其後亦得到融資，現時估值高達約20億美元。

《Don't Look Up》劇照

調查指消費即期貨品嘅主要客群為中／青年人。通脹升溫，當加薪金額唔能夠抗通脹時，好多上班一族為咗慳錢都會選擇即期貨品。每當經濟環境轉差，愈親民嘅生意就愈有機會成為新商機。