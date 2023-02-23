  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

23/02/2023

月入三萬叫「中產」？滙豐調查︰最少要有590萬資產！自己對生活價值的認同最重要

#中產 #滙豐 #政府統計處 #人均收入中位數 #中產報告 #打工仔 #消費力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　身處於不同年代、不同經濟環境，很多人對「中產」的理解都略有不同。尤其現時正正是經濟氣候高低位嘅轉折點，更令人回想「何為真正中產人士」。當然每個人對有錢／中產嘅定義不一，有車有樓但每月只係剛剛好收支平衡，日常消費亦受到束縛，是否仲算係中產？對比月入三萬生活自由，消費並無太大限制但無車無樓，就已經係中產？

 

　　其實「中產」概念源於數百年前奴隸制度時期，因皇室貴族希望較易管理勞動／奴隸階層，從而給予智識份子相若權力同錢管理勞動人口，同時亦可以加快科技發展，令國家強大起來。但到咗今時今日，中產已經成為一個標籤，尤其喺亞洲地區職場競爭激烈，較為關注呢個標籤，而大眾會標籤中產為非超級富豪但又較為有錢一群。意思上感覺「好虛」，如要用數字解讀的話，早前國際貨幣基金組織作出定義指，中階每月收入應介乎該地區收入中位數嘅 50%至 150%之間。如果根據香港2022年第四季政府統計處數字，香港人均收入中位數為$19,000，即月入如介乎$9,500到$28,500之間已經算係中產人士，佔全港打工仔人口約八成多。除以月薪作定義外，資產多少亦係中產指標之一。早前滙豐銀行有發表一份「中產報告」，調查訪問指出，大部份人認為資產最少有590萬先能稱之為中產人士。

 

　　聽落好似好離地，好多月入搵$20,000 - $30,000嘅打工仔，以至有車有樓嘅家庭，先不談中產階層與否，生活消費上已面對好多掣肘。所以有學者指，中產定義嘅核心唔應該在於月入或資產，而應在於其消費力嘅多少。意思並非指你可以有幾大消費力，而係你「不肉痛嘅消費力」，能隨時消費亦無太大負擔。所以學當年曾俊華所講「中產其實係一種lifestyle」，說法並非無其道理。

 

　　中產係一個「數字」，定係一個「態度」，其實都不太重要。重點永不在於旁人對你身份地位量度嘅指標，而係你對自我生活價值嘅認同感。飲一杯高級即磨咖啡可能帶俾你中產嘅感覺，但未必俾唔到你中產嘅人生。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#中產 #滙豐 #政府統計處 #人均收入中位數 #中產報告 #打工仔 #消費力

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk