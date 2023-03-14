  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

14/03/2023

初創公司請人，聲稱人工高褔利好前景無限？如何判斷是否伏工？最緊要做一件事！

#職場 #初創公司 #求職 #招聘 #伏工 #獨角獸 #CEO背景 #資金 #打工仔 #上班一族 #金主 #start up
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　隨著人工智能同區塊鏈等高端科技發展迅速，初創公司不斷湧現，近年求職網上唔難見到好多初創公司職位空缺嘅招聘。不過搵一間好公司難，搵好嘅初創公司更難，求職網上每間公司都寫到自己前景無限，而且人工高福利好，但實情就「伏工處處」。雖然加入初創公司看似係高風險行為，但同時高風險就有高回報，相當吸引。如果能夠揀到好嘅初創，成功於早期加入並獨角獸公司初代員工，分分鐘年薪數百萬。

 

　　有別於其他公司， 大多初創公司因營運時間尚短，其背景、工作範疇、成功項目、合作夥伴等資料都並不完整，能夠上網搵到嘅資料未必多，亦未必有太大幫助，求職者難以從零碎資料判斷公司究竟「有冇伏」。所以當如果覺得公司行業同職位合適的話，最好先面試了解一下。但緊記一點，除了解公司前景外，最重要係了解其CEO背景同埋新／舊資金情況。

 

《Start-Up：我的新創時代》劇照

 

　　CEO有冇喺大公司曾擔任過高層角色、人脈夠唔夠強、有否曾經負責成功項目等都十分緊要。如CEO喺大公司工作過，代表巿場對佢能力有一定程度肯定。而且大公司高層能建立較好人脈網絡，除咗可以吸引較強班底加入初創公司外，「金主」來源會相對多。另外初創起步時其中一大難題係資金周轉，而金主多的話公司營運相對地穩定，長線發展可睇高一線。面試時要多了解CEO，面試後亦要搜尋一下CEO嘅LinkedIn，了解其工作背景同朋友圈等，從中可搵到金主嘅蛛絲馬跡，能令你對公司更有信心。

 

　　另一方面，初創公司所出嘅人工亦藏著不少提示。現時好多初創公司喺求職網所提及嘅人工，都並非「即時」能夠得到嘅薪金。因初創公司早期未有實際收入或仍處於收支未平衡階段，人工成為最大開支之一，所以初創慣性將公司股份、將來上巿後嘅股票、年尾或項目完成後嘅花紅等等計入人工一部分。但值得留意係，有小部分初創喺扣除股票花紅後，月薪金額仍高於巿價，代表住好有可能強勁金主早已出現，同時對公司前景十分有信心，所以先不惜工本高薪挖角，係一個好跡象。

 

　　當搵到潛力初創公司時，亦要懂得揀合適時機加入公司。早入職能成為老臣子，獲得最抵最多嘅股份同花紅。但同時間會面對公司於起步初期好多不確定因素，於種子輪融資前後倒閉機會較高。而較後期入職雖然能享受公司較穩定局面，平均實收月薪亦會較高，但就可能錯過最吸引嘅紅利。如果入職後不久公司就立即上巿／賣盤／合併等，到時可能錢又攞唔到，更頻頻出現「大地震」，最後公司已經變咗質。

 

　　職場生態近年已經進入咗第二個階段，變化在於一瞬間，不論搵工、返工、升職等已經難以用舊有一套走天涯。時刻捉緊巿場脈搏，先係致勝之道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#職場 #初創公司 #求職 #招聘 #伏工 #獨角獸 #CEO背景 #資金 #打工仔 #上班一族 #金主 #start up

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk