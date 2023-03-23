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23/03/2023

買樓收租、炒股收息算被動收入嗎？做到呢兩個重點才是「真．被動收入」！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年環球經濟面臨衰退危機，通脹加息、打工仔收入減少甚至被裁員等等，不少人再次研究如何增加被動收入，希望及早擺脫一世打工嘅命運，同時亦早日達到財務自由。現時有很多網上教學或KOL文章都有談及多種被動收入來源，成功例子多數以買樓收租、網上廣告營銷、銷售網上課程、炒股收息等等為主。但教學還教學，現實生活又係咪真呢？

 

　　說易做難，事實上並唔係好多人能夠有真正嘅被動收入。以美國為例，去年有市場研調數據指出全美真正有被動收入嘅人數約20%，而每月平均收入約$350美元。$350美元話多唔多、話少唔少，但離財務自由仲有一段距離。另一方面，好多人對「被動收入」一詞有不少誤解，以為除正職外再做YouTuber賺錢，或每日用4-5個鐘做功課炒股，都係被動收入之一，但其實以上賺到嘅錢只係第二份工作嘅收入。

 

圖片來源：Unsplash.com

 

　　多工作收入來源同被動收入係兩回事，被動收入指不需要太多勞力同時間而賺到嘅金錢，所以坊間所提出不同收入方式，未必全部都係被動收入一種。甚至嚴格嚟講，有時買樓後放租或作Airbnb出租，亦都未必一定能當作被動收入。因好多時候放租前／中／後所付出嘅時間同心力，往往比你預計中為多。例如前期不斷有人上門睇樓、出租後維修保養、處理麻煩租客要求、退租後再次整理物業再出租等，最後變成業主第二份工作，同打工無異。但當業主遇到長期而穩定嘅租客，能以很少工作時數處理以上問題，就能真正稱為被動收入。

 

　　所以開始計劃被動收入第一原則係，自己並不能投資太多時間喺項目之上，最多只能喺項目初期投放較多時間，但長線一定要以舒服為主。第二係投資時間同金錢回報唔可以掛鉤，好多人並未配合自己能力而盲目作多項發展，變得為做而做，最後時薪往往低過正職。例如如要以YouTuber內容作長遠被動收入來源，製作內容時亦要考慮內容能否長線持續產生流量同收入，長青而高質內容比平淡vlog更為重要，令前期投資嘅時間將變成長遠金錢。

 

　　數碼時代產出好多新興行業，同時間亦改變緊大眾對財務自由同被動收入嘅理解或定義。但重點在於舒服程度同每月正現金流嘅回報對比，如對比失衡就有可能代表該計劃未必長遠或有價值。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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