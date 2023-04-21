面試官談及期望月薪，點答先爭取到「你想人工」？講錢之前一定要知一件事

「你嘅期望月薪係幾多？」呢句話大家喺面試時應該必定會聽到，而絕大多數人都會直接回答自己一早定下嘅人工，最多後面會加句「negotiable」。看似一句簡單不過嘅問題，其實喺不同情況下亦有不同應對手法，先能夠爭取到理想或「你想」薪金。

《都挺好》劇照

一個好多人較容易忽略嘅情況，喺面試好早期時，面試官已開始談及人工問題，咁樣對應徵者並非好事，應徵者好容易會做錯決定。太早提問人工主要原因通常有二：一係好快已經確認你係合適人選；二係面試官想快快完成面試收工，想用人工高低作為第一層篩選工具。但其實以上情況面試官都冇照顧到應徵者感受，某程度上會推應徵者向兩難局面。所以遇到以上情況，最好方法係嘗試將話題帶回工作內容等相關事項中，如向面試官提出「想再多了解公司架構先決定薪金多少」、「工作內容包唔包括XYZ工作？多唔多機會出外公幹？」、「OT情況如何？有冇OT錢？」、「有冇其他福利？」等等。緊記自己必定要對工作內容有一定程度嘅了解先好進入薪金環節，能保障自己工作量同人工成正比（盡量），因如太早出價，後來先發現工作量大之外，仲要管理／照顧眾多下屬／同事，事後再提高薪金就會令面試變得尷尬。而另一方面，OT多少、有冇OT錢、每年加薪多少等細節經常會被忽略，以上事情都左右你薪金多少，了解後心裏自行調節好過返工後調節心情。

當然面試官如過分心急想知道你期望月薪，根本冇俾機會你了解更多工作內容或只係簡單作答並無正面詳細回應，咁應徵者最後手段就係出一個較闊嘅期望月薪範圍，盡量避免講出一個精準數字。或者只表明「暫時覺得嘅最低薪金」，當完成面試後可能會有調節，要留後路俾自己。仲有最後一個較少人用嘅方法係，反問面試官同類職級月薪範圍太約多少。因香港、日本等面試官地位多數較為強勢，所以以上方法亞洲地區較為少見。應徵者要有十足把握而情況合適，喺唔破壞氣氛前提下先好提問。

當同公司或未來公司談及薪酬時，千萬唔好怕醜或唔好意思，一定要自己覺得合理之餘，接納後亦要覺得舒服。遇到不少應徵者接納Offer後冇耐就後悔，再次搵人事部「講價」，最後令局面變得十分尷尬。緊記你嘅人工多少係冇人會為你著緊，著緊嘅只得你自己，所以一定要做好功課為自己爭取「你想」人工。